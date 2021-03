Kinderen mogen gratis komen tennissen

Initiatiefnemer Eric van Bruggen, bestuurslid van Vego, merkte uit de media en om zich heen dat veel kinderen door corona in de problemen zitten. "Apeldoorn ontbeert op dit moment initiatieven. Het zwembad is gesloten en veel binnensporten en anderen activiteiten kunnen ook niet beoefend worden."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"De banen liggen er toch", dacht Van Bruggen. Hij maakte een rekensommetje wat het zou kosten aan materialen om kinderen op zijn club te laten tennissen, trommelde vrijwilligers op en stuurde een brief naar de gemeente. Toen bleek dat Apeldoorn een geldpotje had voor dit initiatief, is Van Bruggen alle scholen in de buurt langsgegaan om te kijken of er interesse was.

En die was er. Zo'n 125 kinderen uit Apeldoorn-Zuid, de Maten en Ugchelen hebben zich opgegeven. Zoals Lizge, hoewel voetbal haar favoriete sport is. "Ik vind het superleuk. Ik kan goed oefenen, en misschien word ik wel wereldkampioen. Ik ga gewoon kijken of het lukt."

