Armando Broja: de man van de belangrijke goals en de grote missers

De laatste drie wedstrijden is Broja weer op dreef in Arnhem. Tegen PSV en tegen VVV (2x) wist hij het net te vinden. Daarmee staat de Engelsman nu op negen treffers in de competitie en is hij clubtopscorer. Met zijn doelpunt tegen VVV in de beker brak hij de ban in die wedstrijd.

Goed geslapen

"Ik voel me uitstekend nu. Ik krijg ook echt veel vertrouwen in de wedstrijd en ik ben blij dat het team ook weer aan het winnen is", stelt de Engelsman die de afgelopen dagen, na de winst in de halve finale van de beker, goed sliep. "Ja, ik denk heerlijk. Net zoals de rest van Arnhem. Een bekerfinale spelen is een grote prestatie, ook voor mij."

Dat kan wel gezegd worden, want de aanvaller speelt pas zijn eerste seizoen in het professionele voetbal. "Dan is het toch gek om te bedenken dat je meteen in je eerste seizoen een bekerfinale speelt. Ik kijk er dan ook naar uit en hopelijk brengen we de beker weer terug naar hier."

Missers

Maar Armando Broja mistte dit seizoen ook grote kansen. In uitwedstrijden tegen PSV en Groningen kreeg hij niet te missen kansen, toch gebeurde het. Het is dus een seizoen met grote pieken en diepe dalen. Maar de Engelsman laat zich niet gek maken. "Ik verwachtte dit seizoen ook ups and downs. Die zal ik mijn hele carrière hebben. Dus het missen van kansen en het scoren hoort er gewoon bij."

Maar dat betekent niet dat de 19-jarige tevreden is. "Nee, ik wil meer scoren en nog meer assist geven. Als ik in een wedstrijd drie keer kan scoren, dan wil ik dat ook. Dan ben ik niet tevreden met één of twee doelpunten."

Boadu vs. Broja

Wat dat betreft genoot hij ook van de hattrick die AZ-spits Myron Boadu maakte tegen Feyenoord, vorige week. Hij kijkt er naar uit om tegen Boadu te spelen aanstaande zondag. "Hij is net zoals mij een jonge spits, maar ook sterk en snel en scoort. Ik wil hem niet met mij vergelijken, maar hij is wel heel goed. Maar ik denk zelf dat ik ook een hele goede spits ben."