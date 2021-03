Jasper van Heertum draait lekker in systeem De Graafschap

De verdediger heeft een vaste plaats sinds de ploeg met drie man cerntraal achterin speelt. En hij valt ook nog op door zijn doelpunten. "Ik ben blij dat ik nu speel. Het kan nog altijd beter voor mezelf en het team. Doelpunten zijn extra bijkomstigheden, het is eerst de nul houden en verdedigen. Maar ik ben vooral na de winterstop gaan scoren. Het gaat alleen vooral om het winnen en wie er dan scoort, is dan niet zo belangrijk."

Eindelijk tweede

De Graafschap staat nu eindelijk tweede met vier punten voorsprong op de achtervolgers. "Daar hebben we hard voor gewerkt. Maar we zijn er nog lang niet. Er zijn nog genoeg wedstrijden te gaan, dus we moeten gefocust blijven."



Jasper van Heertum Foto: Omroep Gelderland

FC Eindhoven, de tegenstander van zondag, staat bekend als een lepe counterploeg. "We moeten zeker opletten. Eerst verdedigen, daar sta ik als eerste ook voor. Ik kom uit Valkenswaard, in de buurt van Eindhoven. Ik heb altijd in de jeugd gespeeld bij PSV, dus ik heb niet echt een band met FC Eindhoven. Maar als we daar speelden en toen het nog met publiek was, zaten er altijd veel mensen die ik kende. Familie en vrienden. Maar dat is nu natuurlijk heel anders."