Zeer zeldzame roofvogel duikt op in onze provincie

Fanatieke vogelaars moesten er jaren op wachten, maar vorig weekend dook de steenarend eindelijk weer eens op in ons land. In Eibergen werd de volgens de Vogelbescherming 'zeer zeldzame roofvogel' het eerst gespot. Later streek de steenarend neer in de buurt van Zevenaar. Zo'n 300 vogelaars probeerden met hun telescopen een glimp van de arend op te vangen.

Ecoloog Pieter Baalbergen van vogelaarsorganisatie Dutch Birding denkt dat het wel 20 jaar geleden is dat de vogel voor het laatst te zien was voor vogelaars in Nederland. "Wel eens dat er een keer eentje overvloog, maar dit keer heeft zo'n 300 man de zeearend kunnen aanschouwen. Echt geweldig!"

Grote sierlijke roofvogel

De steenarend is een grote, sierlijke roofvogel die vooral jaagt op vogels en knaagdieren, zoals marmotten. In ons land eet de vogel konijnen en hazen. "De vogel die we hier hebben gezien was een jonge vogel die op zoek is naar een eigen leefgebied. Chocoladebruin met een mooie witte ondertekening", vertelt Baalbergen. "Echt een parel van een vogel om te mogen zien."

Slechts op bezoek

De steenarend komt van nature niet in ons land voor. Hij hoort onder meer thuis in de Alpen, Spanje en Scandinavië. Het is een van de algemeenste arendsoorten in Europa. De vogel leeft in grote, (half)open gebieden. Hoge bomen of rotswanden zijn nodig om een nest in te maken.

De kans dat steenarenden in Nederland gaan broeden, is dan ook heel erg klein. De laatste dagen hebben de vogelaars de steenarend ook niet meer gezien. Ze vermoeden dat de roofvogel verder getrokken is naar leefgebied waar hij wel thuis hoort.

Dutch Birding

Dutch Birding is 42 jaar geleden opgericht om het bestuderen van in het wild levende vogels eenvoudiger te maken. Zo heeft de organisatie een landelijk systeem opgezet waarmee waarnemingen gedeeld worden met deelnemers. Bijzondere vogelwaarnemingen worden door Dutch Birding gedocumenteerd. Ook geeft de stichting een eigen tijdschrift uit.

