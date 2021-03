Mike Snoei is trots op De Graafschap: 'We zijn twaalf punten ingelopen'

"Het is lekker om ploegen op te jagen. Maar nu zitten we in de positie dat ploegen achter De Graafschap aan moeten", zegt trainer Mike Snoei. "Spannend genoeg en precies wat we voorspeld hadden. Maar als je ziet dat we op 2 januari acht punten achter stonden op Almere en je staat er nu vier voor, dan is dat een groot compliment voor de groep. Want we zijn twaalf punten ingelopen."

Het gelijkspel, vorige week, tegen Jong AZ doorbrak wel de fraaie reeks. "Mensen riepen al dat we beter in Nijmegen gelijk hadden kunnen spelen en dan met goeie cijfers van Jong AZ winnen thuis. Maar zo werkt niet."

"We hebben indruk gemaakt in drie lastige uitwedstrijden, tegen Volendam, Roda JC en NEC. Maar dit soort wedstrijden zijn ook lastig, omdat je dan heel veel de bal hebt en moet zien hoe je er doorheen kunt komen. Ook nu tegen Eindhoven zullen we de borst nat moeten maken, want zij staan veel te laag. We moeten echt opletten, niet dezelfde fout maken als tegen Jong AZ. En we kunnen natuurlijk ook nog een periodetitel winnen."

Mike Snoei is trots op de inhaalrace van zijn ploeg. Foto: Omroep Gelderland

Snoei heeft een complete selectie tot zijn beschikking. "We hebben nu zeventien, achttien jongens die kunnen spelen en die ook graag willen. Even de test afwachten van de corona en dan is hopelijk iedereen inzetbaar. Mo Hamdaoui heeft hartstikke goed getraind. Die is er ook klaar voor, had die week echt nog even nodig. En Elmo Lieftink, die wat sukkelde, is topfit."

Concurrentie

Het is vooral dringen in de voorhoede. "Daryl van Mieghem heeft een trap gehad, maar hij heeft alweer voluit meegetraind. En we zullen niet schromen om die twee posities onder de spits ook in te vullen met aanvallers. Je kan daar ook moeiteloos met types als Hamdaoui spelen."

"We hebben heel wat mogelijkheden. Het lijkt soms alsof wij twintig, vijfentwintig man hebben, maar we hebben zeventien jongens die voor die elf plekken moeten knokken. Als wij geen blessures hebben, dan is het dringen. Maar je hoeft maar één of twee blessures of een coronageval te hebben en dan is het al oppassen."

Zie ook: Lelieveld en Lieftink terug bij De Graafschap voor thuisduel tegen Eindhoven