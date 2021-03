Kroegbaas Patrick zet zijn terras in de steigers

Nee, het terras is er nu nog niet. Er moet nog gewerkt worden en door de coronamaatregelen mag het nog niet. Maar zodra het weer kan, zit je in Huissen op grote hoogte tussen de steigerpalen een biertje te drinken.

Het hele gebouw rond Big Fish staat in de steigers. "Ons pand had groot onderhoud nodig. Toen is het met een grapje ontstaan dat we daar iets mee kunnen", vertelt uitbater Patrick Coelemans. "Maar het begint nu serieus te worden."

Ladder op met een blad bier

Het is een ludieke actie. Er komt namelijk geen illegaal terras in Huissen. Coelemans wacht eerst versoepeling van de regels af. "We verwachten dat we eerst iets buiten kunnen. Ja, dan is dit wel een leuk idee. Dus ik denk dat we gaan uitstellen met de steigers weg te laten halen."

Je tafeltje bereiken is wel een beetje een uitdaging. Wil je bovenaan zitten, moet je eerst drie ladders op. En wil je echt helemaal naar de top - daar komt het VIP-terras - dan moet je zelfs gezekerd worden. Maar de grootste uitdaging is er voor het bedienend personeel. Probeer die ladders maar op te klimmen met een blad bier. "Daar hebben we al over nagedacht. Maar daar ga ik nog niks over vertellen", knipoogt Patrick.

