Linda bakt bij bekende patisserie: 'Voor mensen zoals ik zijn er gelukkig thuisbakpakketten'

Ik verzamel tips bij de bekendste patisserie van Arnhem en omstreken: Christiaan. En ik ontdek de thuisbakpakketten. Ideaal voor beginnende bakkers zoals ik.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Lichtelijk nerveus stap ik de winkel van patisserie Christiaan binnen. Ik mag meteen doorlopen naar achteren, want daar is de werkplaats. Als ik de schuifdeur open doe, stap ik in een andere wereld. Op de werkbank liggen onopgemaakte chocolade-eieren en een aantal sloffentaarten met paasdecoratie.

Ik krijg meteen een déja vu naar vorige week. Toen maakte ik voor het eerst kennis met een slof. Sterker nog onder begeleiding van Sabine (halve finalist van 'Heel Holland Bakt') heb ik er toen één gebakken. Deze zien er wel wat beter uit:

Terwijl het water me in de mond loopt, word ik in een bakkersbuis gehesen door mede-eigenaar Chris. Hij legt mij de basisprincipes van de patisserie uit en dan gaan we aan de slag. Ik moet van een chocolade-ei een versierde haan maken. Omdat een van de principes netjes werken is, krijg ik handschoenen aan. "Dat is moeilijker werken, maar hoort er nou eenmaal bij", zegt Chris.

Valpartijen

Er worden een paar stukken marsepein voor me klaargelegd, een gouden kartonnetje waar het ei op moet komen te staan en een mesje. Als ik begin met boetseren, blijft de marsepein meteen aan m'n handschoenen plakken. Ik moet het meer door m'n handen laten rollen volgens Chris. Met de zijkant van je hand kun je er dan een vorm in rollen. Ik doe wat hij zegt en het werkt. Na wat valpartijen en eindeloos geduld heb ik eindelijk een haan gemaakt. Weliswaar geen etalagemateriaal, maar het is me gelukt.

Met Pasen in aantocht moeten er natuurlijk nog veel meer hanen gemaakt worden. "Samen met kerst is dit de drukste periode van het jaar", vertelt Chris. "Bovendien hebben wij het nog drukker gekregen."

"Maar de horeca is toch weggevallen?", leg ik hem voor. Juist dat heeft er voor gezorgd dat de mensen de weg naar de bakker hebben gevonden. "Mensen willen zichzelf verwennen en het dan thuis maar gezellig maken met wat lekkers", aldus Chris.

Ondertussen laat hij mij zien hoe de basis (een chocolade-ei) gemaakt wordt. Voordat je de gesmolten chocola in een mal kunt gieten, moet het namelijk eerst getableerd worden. De warme chocola moet weer op temperatuur worden gebracht zodat het een mooie glans krijgt en je een 'knak' hoort als je er een hap van neemt. Ik mag het zelf even proberen en kom er al snel achter dat dit niet makkelijk is.

Wat heb ik een respect gekregen voor dit vak. Bakken vereist techniek, creativiteit en een flinke dosis geduld. Aangezien ik weinig van dit alles heb, stort ik mij voorlopig op de thuisbakpakketten. Ontdekt bij de Bakbar in Arnhem. Met een receptkaart en alle ingrediënten in een doos, kun je meteen aan de slag. Ideaal voor beginnende thuisbakkers zoals ik. Want thuisbakken, smaakt zeker naar meer!

