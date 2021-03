'We moeten drugs kunnen uitbannen', Kamerlid introduceert 'IJslands model' in Aalten

Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie introduceert vrijdag tijdens een werkbezoek aan Aalten over de lokale drugsaanpak het 'IJslands model'. "Dat gun ik Aalten ook", zegt het Groningse Kamerlid. "We krijgen ze niet van het ene op het andere moment uit de wereld, maar we moeten drugs wel kunnen uitbannen."

Ze wijst daarbij op een pilot in zowel Urk als Hardenberg, waar een aanpak wordt gevolgd waarmee twintig jaar geleden op IJsland succesvol werd begonnen. Daar gebruikten jongeren veel drugs en alcohol, maar inmiddels bungelen ze onderaan die wereldranglijst. De IJslandse jeugd is meer gaan sporten en heeft een andere levensstijl aangenomen, zonder drugs en alcohol.

'In de kinderschoenen'

Dat IJslandse model is een brede aanpak waarbij scholen, preventiepartijen, sportclubs, kerken en GGD samenwerken. Ook de ouders van de kinderen worden erbij betrokken. "De aanpak, gericht op preventie, staat in Nederland nog in de kinderschoenen", zegt Van der Graaf, die op uitnodiging van het Aaltense raadslid Tobias Holtman van de ChristenUnie naar Aalten is gekomen.

Holtman staat net als Van der Graaf (zesde) op de lijst van de ChristenUnie voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer, zij het op een ogenschijnlijk onverkiesbare plek 24.

De aanpak van drugs staat in Aalten echter niet in de kinderschoenen. Alle ouders met kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar en in groep 8 van de basisschool zijn via een brief op de hoogte gesteld van de zorgen over drugsgebruik onder jongeren. Daardoor is er meer openheid ontstaan en ook op de middelbare school Schaersvoorde is er veel aandacht voor het gebruik van bijvoorbeeld de synthetische drug 3-MMC (Miauw Miauw of Poes genoemd). Zo zijn er zogenaamde homeparty's waarin ouders in klein comité handvatten krijgen hoe ze met hun drugs gebruikende kinderen in gesprek kunnen gaan.

Vliegwiel

Jeugdagent Maikel Boomkamp heeft de discussie op gang gebracht door een filmpje over het gebruik van 3-MMC in Aalten. Hij haalde daarmee de landelijke media en heeft als vliegwiel gefungeerd om de discussie tussen ouders en kinderen op gang te brengen.

Hij vertelt Holtman en Van der Graaf over een bijna fataal moment over een jongere die vijf gram 3MMC had gebruikt: "Levensgevaarlijk. Ik werd gebeld door jongeren om direct te komen en bij aankomst hebben we gelijk een ambulance gebeld. Het was kantje boord en dat heeft indruk op ze gemaakt."

Dat laatste incident heeft sommige jongeren een duwtje in de goede richting gegeven, zegt de jeugdagent. "Sommige jongeren zijn zo geschrokken dat ze gestopt zijn. Ze zijn nu blij er vanaf te zijn", aldus Boomkamp.

