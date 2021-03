Vitesse volledig fit richting 'topduel' tegen AZ

"Het is nog niet beslissend voor de derde plaats in de competitie, maar de afstand naar AZ toe kan groot worden als je verliest. En wij willen de afstand in het aantal punten klein houden (nu 4 punten verschil in het voordeel van AZ, red.). Het is aan ons om de flow van de wedstrijden tegen VVV mee te nemen naar zondag en te winnen. Want dan kom je weer dichtbij de rechtstreekse concurrent om plaats drie", zo stelt de Duitse trainer.

Plaats drie is belangrijk voor de Arnhemmers, omdat die plaats in de competitie je sowieso recht geeft op een ticket in de voorrondes van een Europees toernooi, de Conference League.

Iedereen fit

Vitesse gaat in ieder geval fit naar die wedstrijd toe. "Iedereen is fit. Misschien is een of ander wat moe, maar dat is normaal. Maar we hebben nog even tot zondag. Het is niet dat ik veel ga wisselen na twee overwinningen."

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer, Bazoer, Doekhi, Rasmussen, Dasa, Tronstad, Tannane, Bero, Wittek; Openda en Broja.