Kritiek op priklocatie in Wijchen: 'Hoe kunnen we dit verbeteren?'

“Twee weken geleden zat de locatie in Wijchen vol, dat was lastig”, begint een woordvoerder. De landelijke afsprakenlijn werkte niet helemaal goed. De digitale planning liet namelijk open plekken zien die eigenlijk bezet waren. “De technische fout deed zich voor bij een aantal locaties, waaronder die in Wijchen. Bij mensen die toen voor een afspraak belden, is de indruk gewekt dat er wel plek was. Dat klopte dus niet. Inmiddels is het weer opgelost.”

De fractie van Kernachtig Wijchen stelt nu een aantal kritische vragen aan de gemeente. “Dit leidt tot een hoop gedoe binnen de gemeenschap”, begint Rob Albersnagel, raadslid van de lokale partij. “Daarom willen we nu een signaal afgeven aan zowel de GGD als de gemeente: stem dit goed af.”

Nieuwe vaccins op komst

Verder maken de politici zich zorgen over het gebrek aan vaccins, een landelijk probleem. Op het moment dat er straks weer genoeg spuiten zijn, hopen ze dat er actief wordt gewerkt. “Je moet prikken wat je prikken kan. Ook de gemeente heeft daar wat ons betreft een verantwoordelijkheid in. Stilzitten is geen optie”, stelt Albersnagel.

Bij de inzet van prikpersoneel wordt gekeken naar de beschikbaarheid van het aantal vaccins. "Onze medewerkers zijn geschoold, maar er zijn nu te weinig vaccins beschikbaar om meer afspraken te maken", legt de GGD uit. Desondanks moet er altijd wel iemand aanwezig zijn bij de priklocatie. “Zelfs als we die dag maar weinig kunnen spuiten. Momenteel werken we ook al medewerkers in voor het moment dat we snel op moeten schalen. Verder zijn we druk bezig met het uitbreiden van vaccinatielocaties. Wij staan in de startblokken.”

Het is de bedoeling dat er op 22 maart nieuwe vaccins in Wijchen arriveren. Daarom konden mensen vanaf afgelopen zaterdag ook weer een afspraak maken.

Vaccins eerlijk verdeeld?

Er komen dus weer nieuwe vaccins, maar de politiek wil nog niet te vroeg juichen. “We willen van zowel de GGD als van de gemeente een garantie dat de nieuwe vaccins straks netjes worden verdeeld, zodat we niet nog eens met schaarste zitten", zegt Albersnagel.

De GGD verzekert dat de vaccins eerlijk worden verspreid door het land. Dat gebeurt op basis van inwonersaantal, waarbij bijvoorbeeld ook gekeken wordt naar het percentage ouderen in de regio. Toch blijft het raadslid alert. “Je moet uiteindelijk op de GGD kunnen vertrouwen, maar we houden de ontwikkelingen met een schuin oog in de gaten. Het college is nu aan zet om het proces te verbeteren."

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier