Doe mee aan de Lente Loopchallenge!

Omroep Gelderland organiseert samen met de Zevenheuvelenloop en de Gelderse Sportfederatie de Lente Loopchallenge. Ze willen met dit trainingsprogramma van negen weken mensen stimuleren om in beweging te komen en te blijven. Aan het eind van het traject, op zondag 16 mei, lopen de deelnemers 5 , 10 of 15 kilometer in hun eigen omgeving.

Deelname aan de Lente Loopchallenge kost 7 euro, waarvan 6 euro naar het goede doel Jeugdfonds Sport & Cultuur gaat. Deelnemers krijgen exclusief toegang tot de tweewekelijks webinars van voormalig topatleet Dennis Licht en ontvangen een gepersonaliseerde finishselfie op zondag 16 mei met de gelopen afstand en eindtijd. De trainingsschema’s zijn vanaf zondag 14 maart gratis beschikbaar via de website van de NN Zevenheuvelenloop.

Ambassadeurs

Cabaretier Dolf Jansen en oud-profvoetballer Jhon van Beukering nemen als ambassadeurs van de Lente Loopchallenge ook deel aan het trainingsprogramma. Op zondag 16 mei loopt Jansen de 10 kilometer en Van Beukering de 5 kilometer. Beiden worden gevolgd tijdens het traject en roepen lopers op om samen met hen de uitdaging aan te gaan.

Samenwerking

Alexander Vandevelde, directeur Stichting Zevenheuvelenloop: “We merken dat lopers een doel missen om naartoe te werken nu er geen evenementen mogen plaatsvinden. Dit bleek eerder ook uit het onderzoek van Hidde Bekhuis en Jochem Tolsma, van de Radboud Universiteit afdeling sociologie. Wij zetten ons graag in om mensen in beweging te houden en om ze binnen de mogelijkheden wél een uitdaging te geven. Daarom zijn we blij dat Omroep Gelderland en de Gelderse Sportfederatie zich samen met ons willen inzetten om deze lente zoveel mogelijk mensen aan het hardlopen te krijgen.”

Guus van Kleef, directeur Omroep Gelderland, voegt toe: "We zetten ons al jaren in om Gelderlanders in beweging te krijgen, maar zeker in deze huidige tijd is het belangrijker dan ooit om voldoende te bewegen. We hopen dan ook dat de Lente Loopchallenge ervoor zorgt dat mensen het plezier van hardlopen (her)ontdekken. We kijken ernaar uit om samen met Stichting Zevenheuvelenloop en de Gelderse Sportfederatie van start te gaan."

Kijk voor meer informatie over de Lente Loopchallenge op www.gld.nl/lenteloop.