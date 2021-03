Kat Spikey beschoten met luchtbuks in Tiel

Spikey de kat werd woensdagavond binnengebracht bij Dierenkliniek Tiel-Drumpt, omdat hij strompelde zijn rechtervoorpoot. Hij had hier erg veel pijn aan en na het maken van röntgenfoto's bleek waarom. Hij had een ernstige breuk en is waarschijnlijk beschoten met een luchtbuks.

Naast een heftige breuk zijn er op de röntgenfoto's ook kogeldeeltjes te zien. Spikey is vermoedelijk met een buks beschoten in de Bomenbuurt. Hiet is niet de eerste keer dat dierenartsassistent Ilse dit meemaakt.

"Helaas komt het vaker voor dat dieren bij ons worden binnengebracht met schotwonden of breuken die door een luchtbuks zijn veroorzaakt. Spikey's breuk is zo ernstig dat hij is doorverwezen naar een orthopedisch chirurg. Hopelijk kan de specialist zijn poot herstellen."

Gert en Kim, de baasjes van Spikey zijn flink geschrokken. "Woensdag kwam hij strompelend binnenlopen. In eerste instantie dachten wij dat hij misschien ergens vanaf gesprongen was. Spikey is een kater van nog geen jaar oud, dus hij kan nog weleens wild zijn. We vonden het vreselijk om te horen dat hij beschoten is met een luchtbuks, wie doet nu zoiets? Spikey is ontzettend lief en als hij voor overlast zorgt, kom je dit toch vertellen aan de deur?"

De jonge kater is vanochtend naar de chirurg in Utrecht gebracht, waar ze de poot van Spikey proberen te herstellen. "De kans is groot dat ze de poot moeten amputeren, omdat er mogelijk een zenuw geraakt is. We hopen natuurlijk dat Spikey zijn poot mag houden, maar dat moet nog blijken tijdens de operatie", vertelt Gert.

De dierenkliniek doet een oproepje op Facebook of mensen hun huisdieren goed in de gaten willen houden. "Houd in de gaten of uw kat kleine wondjes of kreupelheid vertoont."

