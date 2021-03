Marloes is na uitzending groot deel van schulden kwijt

Goed nieuws voor Marloes uit Zutphen. In januari hing er nog een schuld van meer dan 8.000 euro boven haar hoofd. Inmiddels is die schuld bijgesteld naar iets meer dan 2.000 euro. "Het is een enorme opluchting."

Marloes vertelde haar verhaal enkele weken geleden in het programma In het vizier van de Jager. De Zutphense heeft een dramatisch huwelijk achter de rug. Haar ex was verslaafd en maakte overal schulden.

Eind 2018 werden Marloes samen met haar ex-partner het huis uitgezet omdat er een enorme huurachterstand bleek te zijn, waar Marloes zelf niets vanaf wist. Helaas was Marloes in gemeenschap van goederen getrouwd en werd zij daarmee ook aansprakelijk voor de schuld.

Alles aan gedaan

Woningcorporatie Plavei heeft nu toegezegd de helft van de schuld niet meer op haar te verhalen. "De schuld staat nog wel open, alleen vinden wij in deze bijzondere situatie dat een evenredig deel van de schuld door haar ex-partner voldaan moet worden."

Ook ziet de woningcorporatie dat Marloes steeds verantwoording heeft genomen en er alles aan heeft gedaan om tot oplossingen te komen. "Helaas is dat onvoldoende gebleken om weer redelijk perspectief te hebben. Voor Plavei is dit aanleiding geweest om hier een maatwerkoplossing in te zoeken. In het beginsel zijn (ex-)huurders altijd hoofdelijk aansprakelijk. Maar, we kijken ook naar iedere afzonderlijke situatie."

Opluchting

"De impact van de uitzending was echt enorm", zegt Marloes. "Ik heb ontzettend veel reacties gekregen, bijna allemaal positief. En de schuldvermindering betekent voor mij anderhalf jaar minder aflossen."

Ook in een rechtszaak tegen haar ex-man is inmiddels een uitspraak gedaan door de rechter. Een taakstraf van 120 uur voor stalking. "Het is alsof alles nu op zijn plek valt", zegt een opgeluchte Marloes.

