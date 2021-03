Verdachte Posbankmoord opnieuw in cassatie

Souris R., die vorige week in hoger beroep is veroordeeld tot achttien jaar cel voor zijn aandeel in de Posbankmoord in 2003, gaat opnieuw in cassatie bij de Hoge Raad. Dit heeft zijn advocaat Wieteke Drummen gezegd.

De raadsvrouw noemt de uitspraak van het hof in Den Haag teleurstellend. Ze wil voorlopig nog geen nadere toelichting geven over haar overwegingen om cassatie in te stellen, behalve dat ze vindt dat het hof zich inhoudelijk had moeten uitlaten over de gebruikte undercoveroperatie van de politie.

Undercoveragenten deden zich voor als drugshandelaren en ontlokten R. een bekentenis door hem een drugsdeal voor te spiegelen. Deze zogeheten Mr. Big-methode verhoogt volgens deskundigen het risico op een valse bekentenis. Het hof heeft deze undercoveractie echter niet meegewogen bij de bewijsvoering. R. is veroordeeld puur op basis van zijn DNA dat is gevonden in een bivakmuts en verklaringen van zijn kompaan Frank S. (60) uit Boekel.

De nu 47-jarige R. werd in maart 2018 samen met S. al door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot achttien jaar cel voor het doodschieten van Alex Wiegmink op de parkeerplaats van de Posbank bij Rheden. Zijn verkoolde lichaam is teruggevonden in zijn uitgebrande auto in het Brabantse Erp. R. ging in cassatie bij de Hoge Raad. Die bepaalde in 2019 dat de zaak van R. over moest, omdat de veroordeling mogelijk gestoeld is op een valse bekentenis.

Achttien jaar na de moord hadden nabestaanden van het slachtoffer gehoopt het lange strafproces af te sluiten. De gang naar het gerechtshof valt ze steeds zwaarder. De boosheid over de zinloze moord groeit, zei de weduwe van Wiegmink in januari tijdens het spreekrecht.

De Hoge Raad doet zaken niet inhoudelijk over. De Hoge Raad toetst of het hof de procesregels goed heeft toegepast en de uitspraak voldoende heeft onderbouwd.

