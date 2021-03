Eén persoon mogelijk besmet bij experimentele voetbalwedstrijd met publiek

Bij het Fieldlab-experiment in Nijmegen met een voetbalwedstrijd met publiek is mogelijk één persoon besmet geraakt. Niet alle bezoekers lieten zich overigens naderhand testen.

Daar kwam één persoon uit die mogelijk besmet is geraakt bij de wedstrijd tussen NEC en De Graafschap in De Goffert. Deze persoon bevond zich tijdens de wedstrijd op een vooraf aangewezen vaste zitplaats op de tribune, waar diegene met een mondkapje gedurende de hele wedstrijd is blijven zitten.

Twee andere supporters testten ook positief, maar ze zijn volgens de organisatie van Fieldlab niet besmet geraakt tijdens het duel. De twee fans hadden recent Covid-19 gehad en droegen daarom nog resten van het coronavirus bij zich.

Van tevoren getest

Al het aanwezig publiek moest die zondag 21 februari van tevoren getest zijn. Ook daar kwamen nog positieve besmettingen uit naar voren. Die mensen mochten vervolgens niet bij de wedstrijd zijn.

Na de wedstrijd liet 82 procent van de mensen zich nogmaals testen. Dat was niet verplicht. Ook bij andere Fieldlabs-experimenten, zoals een cabaretvoorstelling met publiek in Utrecht, kwam niet iedereen naderhand opdagen voor een test. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid noemde dat voor de 'effectiviteit van dit Fieldlab-evenement' niet goed.

Misverstand

Volgens de Nijmeegse arts-microbioloog Andreas Voss, betrokken bij het onderzoek, klopt dat echter niet. "Dat is een misverstand van de minister. De Veiligheidsregio had gevraagd om ook naderhand te laten testen, maar het gaat ons niet om de vraag hoeveel mensen besmet raken. Dan hadden we juist besmette mensen toe moeten laten. We onderzoeken wat de risico's zijn van bepaalde situaties, zodat je weet waar je op kan inzetten. We kijken naar gedrag en meten de duur, de afstand en de hoeveelheid contacten. Vervolgens modelleren we dat."

Het publiek werd ingedeeld in groepen die zich aan verschillende regels moest houden: blijven zitten of mogen rondlopen, wel of geen mondkapje op, en je eigen bier halen of bediend worden. Aan de vraag welke situatie nu het beste is, wordt nog gewerkt. Die resultaten worden over vier tot zes weken verwacht.

