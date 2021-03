NEC laat helemaal niks heel van Helmond Sport

NEC begon meteen sterk. Elayis Tavsan was ongrijpbaar voor de verdedigers van Helmond Sport. Bij zijn eerste kans stuitte hij op doelman Van Gassel en even later schoot hij in het zijnet. Maar bij een volgende aanval werd hij van achteren neergelegd door Dzepar, die daarvoor rood kreeg. Uit de vrije trap schoot Jordy Bruijn tegen de lat en de rebound was voor Rens van Eijden: 0-1.

Geen wedstrijd meer

Daarna was het geen wedstrijd meer. NEC had constant balbezit en creëerde veel kansen. Na een mooie aanval gaf Bart van Rooij een voorzet op Tavsan, maar Van Gassel redde nog. Maar Rangelo Janga schoot vervolgens raak.

Juichende NEC'ers Foto: Omroep Gelderland

Souffian El Karouani was dichtbij de 0-3, maar de linksback schoot voorlangs. Maar nummer drie kwam er nog voor rust. Jordy Bruijn krulde de bal van buiten het strafschopgebied in de kruising, zijn tiende doelpunt van dit seizoen.

Meer doelpunten

Na rust ging NEC vrolijk verder. Edgar Barreto scoorde op aangeven van Jordy Bruijn en even later scoorde Tavsan dan eindelijk met een geplaatst schot in de korte hoek. De score had veel hoger kunnen oplopen, maar Barreto miste een kans en Janga knalde van dichtbij tegen de lat.

Even later was ook Souffian El Karouani dichtbij nummer zes. Die kwam er uiteindelijk wel. Jonathan Okita gaf een pass op Bart van Rooij, die knap scoorde met een stiftbal. En de Belg Thibo Baeten zorgde voor 0-7.

Het is voor NEC de hoogste uitzege ooit in de geschiedenis van de club. De Nijmegenaren staan nu op punten gelijk met nummer vijf Go Ahead Eagles, dat later op de avond in actie komt.