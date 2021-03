Celstraf geëist tegen kinderlokker: 'Het is de angst van iedere ouder'

Tegen een vermeende kinderlokker uit Heerde is 12 maanden cel, waarvan 8 voorwaardelijk, geëist. De 36-jarige man zou vorig jaar vanuit zijn auto meisjes hebben gevraagd of ze zijn geslachtsdeel wilden aanraken. Hij beloofde ze geld en/of snoep.

De man wordt verdacht van vier incidenten in Apeldoorn en Zwolle, waarbij in totaal vijf kinderen waren betrokken. De slachtoffertjes zijn kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 12 jaar. Formeel wordt de Heerdenaar verdacht van poging tot verleiding van minderjarigen, poging tot seksueel corrumperen, poging tot ontucht en aanranding.

“Het is de angst van iedere ouder: dat je kind wordt aangesproken door een vreemde met verkeerde intenties, dat er misbruik wordt gemaakt van kinderlijke onbevangenheid. Dat is wat in deze zaak bewaarheid is geworden en wat deze verdachte wordt verweten”, sprak de officier van justitie donderdag voor de rechtbank in Zwolle.

Verdachte heeft bekend

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat er voldoende wettig en overtuigend bewijs is om tot een veroordeling te komen. De handelwijze en de signalementen uit de verschillende aangiften komen met elkaar overeen; de beschrijving van de auto, de wijze waarop de man de meisjes aansprak, de woorden die hij daarbij gebruikte en de beloften die hij deed. Bovendien heeft de Heerdenaar bekend dat hij ongeveer zes meisjes heeft aangesproken om hen zijn geslachtsdeel te laten zien.

De verdachte verklaarde dat hij zich alles niet goed meer kon herinneren en dat hij de kinderen uit verveling had aangesproken, omdat hij door de coronacrisis zonder werk was komen te zitten.