Het leven van Bertjo (63) veranderde door een speeddate

De goedgeluimde Bertjo (63) rolt een sjekkie. Hij komt de schuur uitgelopen: zijn klusdomein. Hier schroeft hij alles in en uit elkaar. "Op dit moment heb ik een nieuwe hobby: lampen. Ik maak ze met alleen de basisbenodigdheden."

Op straat beland

Op zijn CV noemt Bertjo zichzelf een duizendpoot. Vraag hem vooral welke baan hij niet deed: van militair, verpleegkundige en zeefdrukker tot taxichauffeur voor bejaarden. Niets is hem te gek.

Maar toen de coronacrisis begon, gingen de verpleeghuizen op slot. Ouderen bleven angstvallig binnen. Weg waren de taxiritten die Bertjo met veel liefde reed. Verlenging van zijn contract zat er niet in. Hij stond op straat.

Bertjo moest opnieuw de boer op met zichzelf en besloot te solliciteren bij een bouwmarkt die naar Apeldoorn komt. "Ik zag de advertenties al wel voorbijkomen, dus ik dacht: daar moet ik op solliciteren. Toen kreeg ik een tip van het UWV, van Sander."

'Waarom is hij niet aan het werk?'

Sander Fortgens werkt als adviseur bij het UWV. Hij vertelt: "Toen ik Bertjo sprak, was ik echt verbaasd. Ik dacht: waarom is deze meneer niet aan het werk?" Gelukkig wist Sander precies wat hij moest doen: Bertjo als de wiedeweerga laten speeddaten.

Samen met de bouwmarkt zet het UWV zulke dates op. Daarbij zijn niet een denderend CV of leeftijd leidend, maar juist affiniteit: "We kijken echt naar de persoon. Of je dan 44 of 63 bent in dit geval, dat moet niet uitmaken."

'Liever bouwvakker met versleten rug'

Werkgevers die het aandurven in het diepe te springen, dat is waarnaar Sander zoekt. Hij vond zijn match in HR-manager Harald de Ruijter van Hornbach.

"Wij hebben gekozen voor Bertjo, omdat wij heel erg geloven in mensen die uit de stad komen waarin we ons gaan vestigen. We hebben liever iemand die ruim 50 jaar is en versleten, die niet meer in de bouw kan werken vanwege zijn rug, maar die heel veel ervaring heeft", legt Harald uit.

Sander Fortgens (l) en Harald de Ruijter bestuderen een kandidaat. Foto: Omroep Gelderland

In najaar vol aan de bak

Met die ervaring zit het bij Bertjo wel goed. Hij kan niet wachten tot hij aan de slag mag. In de komende maanden wordt hij opgeleid en in het najaar gaat de bouwmarkt open. "Ik ben er toch wel gerust op dat ik hier in ieder geval tot mijn pensioen, of later nog, kan blijven werken", zegt hij met een glimlach.

Door de komst van de bouwmarkt komen 200 vacatures vrij. Daarvan zijn er inmiddels 100 gevuld, waarvan 24 via het UWV. Als het aan Sander en Harald ligt, blijft het daar niet bij.

Wat staat ons te wachten?

Het UWV zal het naar verwachting nog druk gaan krijgen in de komende tijd. Dat meer mensen hun baan zullen verliezen vanwege de coronacrisis, lijkt haast onontkoombaar.

En dus schalen Sander en zijn collega's op: "Je ziet heel duidelijk dat de cijfers iets aan het stijgen zijn ten opzichte van vorig jaar. Wij zetten daarop in door mensen aan te nemen, zodat we goede dienstverlening kunnen blijven geven", besluit hij.