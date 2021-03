Partijen voor breuk al in gesprek over nieuwe Arnhemse coalitie

Loor zelf wilde eerst niet reageren, maar laat later op de avond weten teleurgesteld en geschokt te zijn in de opzegging van de samenwerking. "Wij waren graag in gesprek gebleven om met deze partners verder te bouwen aan een mooier Arnhem. Natuurlijk wordt kritiek soms lastig gevonden. Maar wij zijn kritisch in het belang van een goed en transparant stadsbestuur."

Ruim anderhalf jaar geleden viel de coalitie ook. Toen was de verstandhouding met D66 een belangrijke reden, nu zelfs de enige. Waar de VVD destijds aankoerste op een lijmpoging, die er kwam, trekken ook de liberalen nu hun handen van D66 af. Daarmee lijkt de breuk wel écht definitief, erkent Mark Coenders (GroenLinks). "Laten we daar realistisch over zijn."

"Je hebt in een coalitie graag het idee dat je het met zijn allen doet", licht Combee toe. "Maar dat gevoel had ik bij D66 niet. Dat is heel pijnlijk en werkt verlammend voor de stad. Op een gegeven moment kan dat niet langer. Dan moet je er een punt achter zetten." Inhoudelijk heeft hij juist veel raakvlakken met D66, geeft de VVD'er toe. "Het is echt de venijnige toon en houding."

'Dat was de druppel'

De breuk komt een week na het heftige debat over het achtergehouden Arnhemse discriminatierapport. Het werd Combee pas heel laat duidelijk dat D66 daar het vertrouwen in PvdA-wethouder Martien Louwers zou opzeggen. "Verrassen is nooit goed. We hadden geen idee waar D66 naartoe ging."

Volgens hem was dat debat niet de aanleiding, maar wel de druppel. "Ik hoorde van andere raadsfracties eerder wat zij van plan waren dan van onze eigen coalitiepartner."

De oppositierol die D66 als coalitiepartner innam, bleef ook na de vorige breuk moeizaam, vertelt PvdA-fractievoorzitter Eric Greving. "Dat deed het vertrouwen geen goed. We konden bijvoorbeeld niet op voorhand met elkaar overleggen hoe we erin stonden. Kritiek is prima, maar dat werkt alleen als je elkaar vertrouwt en kunt samenwerken."

Dat overleg was er ook niet rondom het discriminatiedebat, zag Greving. "Maar een dag later staat er wel een artikel in de krant waarin alles nog een keer extra wordt ingewreven. Dan denk ik: praat eerst eens met ons."

'Constructief beeld lukt niet'

En dat het weer misloopt op de relatie is niet voor het eerst in de Rijnstad, ziet ook Greving. "Dat is natuurlijk al heel lang zo in de Arnhemse politiek. Helaas lukt het ons niet een constructief beeld uit te stralen. Toch denken wij daarvoor deze stap wel te moeten zetten, al is het voor nu een stap terug en vindt niemand dit fijn. We moeten even door de zure appel heen."

De aanvullende afspraken om de samenwerking te verbeteren na de vorige breuk zijn niet geslaagd, ziet Mark Coenders (GroenLinks). "We zijn er hoopvol ingegaan, maar het is te moeizaam geweest. Het gesprek met elkaar aangaan is de basis van de democratie en samenwerking. Als dat er niet is, dan wordt het onmogelijk." De D66-toon is er één van wantrouwen, vindt Coenders.

En wellicht hoeft een nieuwe coalitie dus helemaal niet zo lang te duren. Met de SP gaat Coenders niet samenwerken, geeft hij toe. Dat het tussen hem en SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink niet botert, is meer dan eens zichtbaar. Dan is Arnhem Centraal de enige die een meerderheid van vier partijen mogelijk maakt. "We hebben een positief gesprek gehad", vertelt Lea Manders (Arnhem Centraal).

'Arnhem Centraal serieuze optie'

"Dat is een serieuze optie", zegt VVD'er Combee. "We gaan kijken of we tot iets definitiefs kunnen komen." Een hele goede partner om mee samen te werken, vindt Coenders.

Inhoudelijk is het dan voor Manders belangrijk dat de gemeente de burgers beter gaat betrekken en de communicatie en dienstverlening verbetert. "Je moet denken aan een laagdrempelige online nieuwsbrief." Ook zou Manders graag de kraakwagen terugzien die grofvuil op komt halen. Verder wil zij dat het voor burgers makkelijker wordt om zelf een onderwerp voor een referendum te bedenken.

Zelf zal Manders zeker geen wethouder worden als haar partij mee gaat doen, stelt ze. "Misschien doen we die procedure ook wel niet intern, maar laten we mensen solliciteren."

Wat er verder met het huidige college gebeurt? Voor de positie van D66-wethouder Hans de Vroome is dat aan zijn partij. Maar voor de overige wethouders is er geen tijd om in deze coronacrisis, op bepaalde dossiers op de rem te gaan staan, verzekert Combee. "Dus we gaan met volle energie door." Het college kan gewoon voorstellen aan de gemeenteraad blijven doen, vult Coenders aan.

