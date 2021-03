Het stadhuis van Arnhem is een bestuurlijke duiventil

Bestuurder zijn in Arnhem? Dan moet je stevig in je schoenen staan. D66 wordt vandaag door VVD, GroenLinks en PvdA aan de straat gezet. Omroep Gelderland dook in de archieven en kwam gesneuvelde coalities tegen en vertrokken wethouders. Te dure projecten, tekorten, rapporten in een la komen voor in dit overzicht van de Arnhemse duiventil sinds 2008.

Augustus 2008: Wethouder Sander van Bodegraven (PvdA) struikelt over de te duur uitgevallen verbouwing van het Museum voor Moderne Kunsten in Arnhem. De opknapbeurt blijkt ruim 4 miljoen euro te duur. Opvolger is Roeland Kreeft.

Juni 2009: De Arnhemse wethouder van cultuur Rita Weeda meldt haar vertrek. Aan het begin van een extra raadsvergadering over de Sonsbeektentoonstelling 2008 gebeurt dit. De gemeenteraad zou met Weeda debatteren over de tentoonstelling die de gemeente 1,4 miljoen euro kostte in plaats van de begrote 7 ton. Weeda zou de raad niet over de verhoging van de begroting hebben geïnformeerd. In de verklaring zegt Weeda onder meer dat ze zich in de kwestie Sonsbeek meer als betrokkene dan als bestuurder heeft opgesteld.

April 2011: De Arnhemse SP-wethouder Margriet Bleijenberg stopt per direct. Ze zegt dat ze niet de juiste persoon is voor de grote opgaven die er aankomen binnen het jeugdbeleid en het onderwijs. Bleijenberg is sinds een jaar wethouder in het college van SP, VVD, GroenLinks en D66. "Ik vind het jammer dat ik dit besluit moet nemen. Ik dank de mensen met wie ik heb samengewerkt voor het vertrouwen en de inspiratie die ik heb mogen ontvangen." Henk Kok volgt Bleijenberg op.

Maart 2014: Het financiële debacle rond de Mode Biënnale Arnhem (MoBa) kost wethouder Michiel van Wessem (VVD) zijn baan. De MoBa van 2013 heeft een enorme schuld achtergelaten. De gemeente Arnhem meldt dat ze daar niet meer voor wil opdraaien. Het evenement heeft een schuld van 110.000 euro achtergelaten. De gemeente legde eerder al wel 160.000 euro bij.

Mei 2015: Een jaar na zijn aantreden houdt D66'er Hans Giesing het voor gezien. Hij vindt de baan van wethouder nu niet passen in zijn levensfase, zegt hij. Giesing is verantwoordelijk voor de portefeuilles economie, onderwijs en diversiteit. Ook is hij coördinerend wethouder voor de binnenstad. Ron König volgt hem in juli op.

Oktober 2015: GroenLinks stapt uit het Arnhemse college. Als reden wordt opgegeven een conflict over woningbouw in het gebied Stadsblokken-Meinerswijk. Volgens GroenLinks willen de coalitiepartners D66, SP en CDA er veel meer woningen toestaan dan is afgesproken. Fractievoorzitter Cathelijne Bouwkamp: "GroenLinks strijdt al ruim tien jaar voor een groen Stadsblokken-Meinerswijk. Het bouwen van een woonwijk met meer dan 100 woningen past niet in de groene gebiedsvisie die is vastgesteld." Eerder die maand legt GroenLinks-wethouder Henk Kok zijn taken neer. Hij heeft gezondheidsproblemen en laat verder weten voor zijn vrouw te willen zorgen die ziek is.

Maart 2016: Het is de beurt aan SP-wethouder Alex Mink om zijn biezen te pakken. Hij geeft toe dat hij de gemeenteraad niet volledig heeft geïnformeerd over het bestemmingsplan Fluvium, dat voorziet in een nieuwe woonwijk langs de Westervoortsedijk. Daar is ook een bedrijventerrein. Voor een van die bedrijven, puinbreker Van Houtum, zou de provincie in 2015 geen vergunning afgeven, hield Mink de Arnhemse raad destijds voor. Maar de SP'er wist toen al dat die vergunning er wél zou komen. Hij deelde die informatie niet met de gemeenteraad. Geert Ritsema volgt Mink op in het college.

Juni 2017: Opvolger van GroenLinks, ChristenUnie, verlaat het dagelijks bestuur. Aanleiding voor het vertrek van de ChristenUnie uit het college is het al dan niet sluiten van de tippelzone voor prostituees. Het college is voor, maar coalitiepartijen D66 en SP zijn tegen.

Haga is de vierde wethouder in drie jaar tijd die het Arnhemse college voor gezien houdt. Daardoor is er geen raadsmeerderheid meer voor de zittende partijen in de coalitie. Anja Haga was sinds november 2015 wethouder in Arnhem. Ze gaf haar CU-fractievoorzitterschap in de Provinciale Staten van Friesland op voor de functie van wethouder in Arnhem.

Er komt een onderzoek naar de bestuurscultuur in het stadhuis. Professor bestuurskunde Paul Frissen bestudeert een maand lang de Arnhemse verhoudingen en presenteert zijn bevindingen in oktober.

In het rapport Patronen in de politiek en bij de presentatie wordt hard geoordeeld over het gedrag van wethouders Martijn Leisink van D66 en Gerrie Elfrink van de SP. Ook al worden beiden niet met naam genoemd, iedereen weet dat het om hen gaat. Frissen omschrijft een cultuur van 'doorpakken en straatvechten' en 'het doel heiligt de middelen'. Hij zegt daarbij: "Persoonlijk hou ik niet zo van een Bokito-cultuur." Hij laat daarbij een grote foto van de zilverruggorilla Bokita zien, die in 2007 ontsnapte uit zijn kooi in Diergaarde Blijdorp.

Juni 2019: GroenLinks en PvdA laten de coalitie klappen. Ze willen niet verder met VVD en D66. De partijen kunnen elkaar niet vinden in oplossingen voor de financiële tekorten in met name de zorg. Het tekort is ruim 18 miljoen euro. GroenLinks en PvdA laten de deur voor de VVD op een kier staan, maar D66 lijkt buiten de boot te vallen. "Die gedragen zich als oppositiepartij, dan hoor je misschien ook wel thuis in de oppositie", zegt fractieleider Mark Coenders van GroenLinks in de Arnhemse raad.

Volgens Arnhem-kenner Bob Roelofs, tegenwoordig griffier van Provinciale Staten, is het structureel mis in de Arnhemse politiek. "De lijst van gevallen wethouders sinds 1978 is aanzienlijk. Er zit iets structureel fout in de Arnhemse politiek", zegt Roelofs tegen Omroep Gelderland.

Februari 2021: De Arnhemse gemeenteraad is onjuist en onvolledig geïnformeerd door het college rondom een discriminatierapport, dat jarenlang in een la verdween. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Tilburg. Raadslid voor ChristenUnie Nathalie Nede ontdekt dat inwoners met een niet-westerse achtergrond minder kans op een baan hebben bij de gemeente. Ook zou hun salaris honderden euro's per maand lager zijn. Verantwoordelijk wethouders Louwers (PvdA) en Van Dellen (VVD) overleven een urenlang debat waarbij vooral het lot van Louwers aan een zijden draadje hangt. Louwers mag aanblijven omdat oppositiepartij Arnhem Centraal een motie van wantrouwen niet steunt, terwijl coalitiepartij D66 dat wel doet.

