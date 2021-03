NEC'er in vorm Tavsan prefereert Nederland boven Turkije

Als tweede spits heeft hij eindelijk rendement. "Ja, dat heb ik wel voor elkaar gekregen. Ik heb drie wedstrijden achter elkaar gescoord. Ik ben eigenlijk een rechtsbuiten, maar dit ligt mij ook wel. Op deze positie heb ik bij Telstar vorig jaar ook gespeeld. Ik probeer te zorgen dat niemand mij oppakt, zodat ik dan de vrijheid heb om in te dribbelen en mijn acties te maken."

Trainer Rogier Meijer is ook enthousiast over de 19-jarige aanvaller. "Hij vult het goed in. Er is nog veel ruimte voor verbetering, maar tot nu toe heeft hij het goed gedaan. Zijn statistieken zijn hartstikke goed. Daar zijn we blij mee. Uiteindelijk moet hij elke wedstrijd die arbeid leveren en beseffen dat hij dan heel belangrijk kan zijn. Morgen is de volgende wedstrijd, dan mag hij het weer laten zien."

Elayis Tavsan in actie namens NEC Foto: Broer van den Boom

Tavsan wil zich ook tegen Helmond Sport weer bewijzen. "Ja, deze moeten we winnen om richting top vijf te komen. Thuis hadden we moeten winnen, maar ik had toen een grote kans die ik niet maakte. Morgen ga ik mijn revanche pakken."

Turkije

Het talent heeft Surinaamse en Turkse roots. Vanuit Turkije wordt al geïnformeerd voor welk land hij zou kiezen. "Ik heb heel mijn leven al voor het Nederlands elftal gespeeld. Als ik word opgeroepen voor Nederland, dan ben ik er gewoon bij. Over Turkije heb ik nog niet nagedacht. Ik heb voor Nederlandse jeugdelftallen gespeeld, daar ligt nu mijn prioriteit."