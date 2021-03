Wijchen en Druten rijden mindervaliden naar stembus: ‘Dat is hun democratisch recht’

Mensen die wat minder goed ter been zijn, mogen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen gratis gebruikmaken van een haal- en brengservice in Wijchen en Druten. Iedereen die de tocht zelf niet kan maken, wordt dan volledig coronaproof naar de stembus begeleid.

Samen met de lokale welzijnsorganisatie MeerVoormekaar organiseren de gemeenten Wijchen en Druten tripjes van en naar de stembus. Mensen die wat minder mobiel zijn, mogen op die manier toch de democratie vieren zoals zij dat willen. Het idee is dat zij dan hun briefstembewijs kunnen afleveren op het gemeentekantoor, of hun stem eerder bekendmaken op 15 of 16 maart.

“Niet iedereen wil het per post doen. Fysiek stemmen heeft natuurlijk altijd wel iets. Voor veel mensen is het toch een uitje”, begint Annette Nijhuis, directeur van MeerVoormekaar. “We doen al zo ontzettend veel vanuit thuis, nu hopen we mensen een keuze te bieden. Ze hoeven er dan geen gebruik van te maken, maar het kan in ieder geval. Dat is hun democratisch recht. Bovendien hebben veel van onze passagiers in de verkiezingsperiode waarschijnlijk al hun vaccinatie gehad.”

Van priklocatie naar stembus

De welzijnsorganisatie brengt al jaren mensen van A naar B. Normaal vraagt ze daar een klein bedrag voor, tijdens de verkiezingen is het gratis. Iedereen met een Wmo-pas maakt dan kans op een lift. “Ik heb de keuze om wel of niet te stemmen. Zit je zonder vervoer, dan heb je die luxe niet”, illustreert de directeur.

Momenteel begeleid MeerVoormekaar mensen van en naar de priklocatie in Wijchen. Dat gaat prima, weet Nijenhuis. Die succesformule hoopt ze nu ook tijdens de verkiezingen toe te passen. In totaal staan er vijf bussen en twee auto’s paraat. En als het druk wordt, valt er volgens haar altijd iets te regelen. “Desnoods zet ik zelf wat mensen in mijn auto. Dan doe ik gewoon een mondkapje op en ga ik ervoor. Laat ze maar komen.”

