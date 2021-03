Doetinchem krijgt kabouterwandelroutes

"We horen nu al heel veel positieve reacties van mensen die de deurtjes gespot hebben", vertelt Esther Ruesen, directeur van de VVV Doetinchem. "Die deurtjes zijn overal langs de routes te vinden en staan symbool voor de kabouters die in Doetinchem wonen." Wandelaars kunnen volgens Ruesen een boekje met de route kopen, hierin staat per kabouter een kort verhaaltje over waar de kabouter voor staat: "We hopen Doetinchemse kinderen op een laagdrempelige manier iets over hun stad te leren."



Volgens Ruesen gaat het om twee routes, een door de binnenstad en een langs kasteel Slangenburg, beide routes zijn anderhalf tot twee kilometer lang: "Veel langer kan niet, omdat het voor kinderen is." De kabouterroutes tellen ongeveer 22 deurtjes, daarnaast kunnen ondernemers in de binnenstad ook een eigen deurtje bestellen: "Op dit moment willen al 25 ondernemers in Doetinchem een deurtje." Ieder deurtje heeft een unieke illustratie gemaakt door de Doetinchemse Joske Elsinghorst-van Huet.



Niet nieuw

Het idee van een kabouterroute is volgens Ruesen niet nieuw: "Het idee komt van Joske Elsinghorst-van Huet en er zijn er al meer in de Achterhoek." Naast de twee nieuwe routes in Doetinchem loopt er onder andere een route door Borculo en een door Groenlo.



Unieke aanpak

De aanpak van de kabouterroutes in Doetinchem is volgens Ruesen uniek: "Wij zijn de eerste gemeente met twee routes, om zo onze bruisende binnenstad te combineren met ons mooie kasteel en de Doetinchemse natuur."





