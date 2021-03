Buitenzwembaden zitten bomvol: 'Mensen komen uit alle delen van het land'

Manager Alex van Hunen is stil van alle toeloop. ''De tienduizendste is al in zicht'', weet hij. ''Mensen komen uit alle delen van Nederland. Van Amsterdam tot uit de Achterhoek: allemaal willen ze zwemmen.''

En dat is ook voor het zwembadpersoneel een beetje een verrassing. ''Blijkbaar is de behoefte om te zwemmen enorm. Sporten zoals zwemmen is toch goed voor de conditie."

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Al langer zijn de meeste zwembaden dicht. Een doorn in het oog van woordvoerder Titus Visser van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) in Ede. Zijn organisatie is een campagne begonnen voor meer openstelling van de zwembaden. ''In coronatijd is zwemmen aantoonbaar een activiteit die op een veilige manier binnen en buiten uitgeoefend kan worden", vindt Visser. ''Zwemmen is van groot belang omdat het zorgt voor plezier en mensen fit houdt.''

Sinds een paar dagen heeft ook het openluchtbad Het Bosbad in Putten de deuren geopend. En ook daar loopt het volgens manager Dick Eijlander storm. ''We zijn natuurlijk met ons 25-meterbad een stuk kleiner, maar ook hier ontvangen we 150 zwemmers per dag. En dat groeit nog steeds. Een behoorlijk succes.''

Actief bezig zijn

De zwemmers zelf trekken rustig hun baantjes in Bennekom. Als het uur om is en ze het bad uit moeten, vertelt Linda Assante uit Ede waarom ze zo blij is dat het zwembad open is: "Het is lekker om actiever bezig te zijn in plaats van dat eeuwige wandelen tijdens de lockdown."

Ook Willemijn Ridderbos vindt het fijn in beweging te blijven: "In deze coronatijd is het heel fijn om iets te kunnen doen. Ik zwem al sinds ik klein ben. Ik vind het heerlijk."

De Bennekomse trekt elke vrijdagochtend haar baantjes in het het druk bezochte buitenbad. "Het is niet té druk. Het is heel netjes geregeld met een in- en uitgang en speciale tijden. Dus ik voel me veilig."