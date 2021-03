In Valkhofpark klinkt Klimaatalarm

In deze tijd gaat bijna alle aandacht uit naar de coronapandemie, maar volgens Nijmeegse organisaties als Stichting KUS is er veel meer aan de hand waarvoor de noodklokken moeten luiden. Ze sluiten hiermee aan bij de landelijke actie Klimaatalarm. Ze hopen dat op 14 maart in ruim 40 gemeenten in Nederland duizenden mensen een Klimaatalarm laten horen.

In Nijmegen start het protest op 14 maart om 14.00 uur in het Valkhofpark. Aanmelden is gewenst, laat de organisatie van het Klimaatalarm in Nijmegen weten. Mensen die liever thuisblijven, kunnen de actie ook digitaal steunen. Om 15.00 uur gaan in het hele land de noodklokken luiden, is het plan van de organisatoren. Aanmelden kan via hun website

Eerlijk

“Met het Klimaatalarm vragen deelnemers om een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid voor iedereen”, legt Mariët Mensink, secretaris en projectcoördinator van Stichting KUS (Kunst van Samenleven) uit. “Iedereen verdient een gelijke kans op gezond eten, duurzaam reizen, groene banen en een goede woning. In Nederland en daarbuiten. Alleen zo houden we onze aarde leefbaar.”

De klimaatcrisis is volgens de organisatoren de grootste bedreiging van deze tijd. “De crisis treft iedereen, maar in verschillende mate”, staat op de Nijmeegse website te lezen. Het valt hen op dat de mensen die het ergst worden getroffen, juist het minst worden gehoord. Ze zeggen ook dat de overheid keer op keer voor vervuilende bedrijven kiest in plaats van groene alternatieven.



Wakker schudden

Ze roepen politici op in deze verkiezingstijd om daar verandering in aan te brengen en willen hen ook in het Valkhofpark wakker schudden. “Nijmegen was Europese Groene Hoofdstad 2018; een belangrijke prestatie, maar wat nu?”, schrijven de diverse Nijmeegse initiatiefnemers op de website van het Klimaatalarm. “Om die titel waar te maken, eisen we een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid. Een snelle en eerlijke energietransitie in Nijmegen staat bovenaan de lijst.