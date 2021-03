Weer breuk in college Arnhem, coalitiepartijen vallen over D66

De Arnhemse collegepartijen GroenLinks, VVD en PvdA hebben donderdag de samenwerking met coalitiegenoot D66 opgezegd. Volgens de partijen wil D66 alleen overleggen binnen de coalitie op het moment dat de partij dat zelf van belang vindt. "Van wederkerigheid is geen sprake", aldus de drie partijen. In 2019 zegden GroenLinks en PvdA al een keer de samenwerking op met D66 en VVD. Toen waren de verhoudingen al niet goed.

Volgens de drie partijen heeft D66 in Arnhem een negatieve houding en toon, waaruit geen vertrouwen spreekt. Dat past niet in een constructieve samenwerking binnen een coalitie, vinden zij.

Pijnlijk

Toen de coalitie in 2019 uiteenspatte, beloofden de partijen na maanden overleggen en onderhandelen dat ze in het vervolg fatsoenlijker met elkaar om zouden gaan en elkaar beter op de hoogte zouden houden. "Pijnlijk dat dit niet is gelukt", aldus een verklaring van GroenLinks, VVD en PvdA.

GroenLinks en PvdA lieten destijds weten dat de deur voor de VVD open stond, maar voor D66 niet. Uiteindelijk werd de breuk gelijmd.

De politieke verhoudingen in de Arnhemse gemeenteraad staan al vele jaren op scherp. Burgemeester Ahmed Marcouch moet de raad geregeld manen om behoorlijk met elkaar om te gaan. De verhoudingen zijn er niet beter op geworden toen de D66-fractie in de raad kortgeleden een motie van wantrouwen tegen een PvdA-wethouder steunde. Volgens D66 had de wethouder last van een 'beperkt probleembesef en een haperend geheugen'.

GroenLinks

Op de lokale site van GroenLinks Arnhem meldt fractievoorzitter Mark Coenders: "We moeten samenwerken over partijbelangen heen want het belang van deze stad staat altijd voorop. Dat bleek helaas niet mogelijk met D66. Het is een terugkerend probleem gebleken dat ons afleidt van wat we willen bereiken en wat zorgt voor instabiliteit. Zeker in deze coronacrisis is een stabiele coalitie, waarin wordt samengewerkt, essentieel. De komende tijd gaan we keihard knokken om dat voor elkaar te krijgen.”

D66 zegt vanavond met een verklaring te komen.

