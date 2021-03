GGD vaccinatielocatie Culemborg verhuist van Bellweg 50 naar Bellweg 2

Huidige vaccinatielocatie is te klein

De huidige locatie is een kleine locatie met drie priklijnen. De helft van het pand is in gebruik als testlocatie. Gezien de vraag naar testen toeneemt en er meer vaccins beschikbaar komen is besloten om voor het vaccineren een aparte locatie te zoeken. Deze is gevonden aan de Bellweg 2. De locatie is in twee weken omgebouwd tot een vaccinatielocatie met zes priklijnen.



Ouderen van 80-plus die vanaf begin februari in Culemborg hun eerste vaccinatie aan de Bellweg 50 ontvingen moeten hun tweede vaccinatie vanaf 7 maart op de nieuwe locatie halen.



Er kunnen weer afspraken gemaakt worden

Op dit moment vaccineert de GGD 80-plus ouderen in Culemborg met het Pfizer vaccin. Vorige week zat de vaccinatie locatie in Culemborg vol en was het niet mogelijk om een afspraak te maken. Ouderen die een uitnodiging ontvingen kunnen nu weer bellen voor een afspraak.



Wie wanneer aan de beurt is, en welk vaccin krijgt, wordt landelijk bepaald. Meer informatie hierover staat op www.coronavaccinatie.nl. Bent u aan de beurt, dan ontvangt u vanzelf een uitnodiging van het RIVM of uw werkgever. U hoeft dus zelf niets te doen, aldus de GGD Gelderland-Zuid.

