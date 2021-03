Waar, hoe en wanneer gaan we stemmen in Gelderland? Check het hier

Gelderse gemeentes lijken klaar voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat er in totaal ruim 12.000 mensen in onze provincie op en rond de stembureaus aan de slag gaan.

Het was voor gemeentes nog een hele klus alle locaties rond te krijgen, omdat veel gebruikelijke plekken als schoolgebouwen en verzorgingshuizen vanwege de coronamaatregelen niet beschikbaar zijn. Creatief puzzelen was dus de opdracht. En zo zullen ook in Gelderland veel stemmen, anders dan in andere jaren, uitgebracht worden in grote sporthallen, kerkgebouwen, tenten, speciale stemstraten, musea en zelfs voetbalstadions.

Op de meeste stembureaus is vanwege van de veiligheid een aparte in- en uitgang, zodat inkomende en vertrekkende kiezers niet tegen elkaar aanlopen. Toch zijn er ook plekken waar dat simpelweg niet mogelijk is. Daar moeten scheidingswandjes en afzetlint uitkomst bieden om de looproutes te waarborgen.

De belangrijkste cijfers op een rij

1172 Gelderse stembureaus zijn er om je stem uit te brengen op 15, 16 en 17 maart.

Gelderse stembureaus zijn er om je stem uit te brengen op 15, 16 en 17 maart. 1140 waren dat er tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2017.

waren dat er tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2017. 200 stembureaus openen de deuren al op 15 en 16 maart, voor mensen met een kwetsbare gezondheid.

stembureaus openen de deuren al op 15 en 16 maart, voor mensen met een kwetsbare gezondheid. 78 stembureaus hebben ze in de gemeente Nijmegen. Geen gemeente in Gelderland heeft er meer.

stembureaus hebben ze in de gemeente Nijmegen. Geen gemeente in Gelderland heeft er meer. 30 stembureaus zijn er in Nijmegen al op 15 en 16 maart open. Ook daarin zijn ze koploper.

stembureaus zijn er in Nijmegen al op 15 en 16 maart open. Ook daarin zijn ze koploper. 12819 mensen helpen mee tijdens de verkiezingen in Gelderland (er hadden zich zelfs nog meer mensen aangemeld).

mensen helpen mee tijdens de verkiezingen in Gelderland (er hadden zich zelfs nog meer mensen aangemeld). 75 procent van alle gemeentes hebben alle stembureaus rolstoelvriendelijk ingericht.

Benieuwd naar hoeveel stembureaus er in jouw gemeente zijn, wanneer je zelf precies kan stemmen en of jouw stembureau rolstoelvriendelijk is? Check dat en nog veel meer hieronder op de kaart.

Met coronatesten maken we al gebruik van teststraten, maar in zeker zeven Gelderse gemeenten wordt gebruik gemaakt van een zogeheten drive-through stemstraat. Kijk hierboven op de kaart of er ook zo'n stemstraat in jouw gemeente is.

Voetbalstadion, kerk of theater?

De zoektocht naar andere locaties heeft verschillende gemeentes naast sporthallen en gymzalen ook geleid naar locaties die vanwege alle coronabeperkingen toch werkloos in het landschap staan. Zo kunnen stemmers in Nijmegen terecht in het Goffertstadion van NEC en opent ook de thuishaven van De Graafschap, De Vijverberg, haar electorale deuren.

Ook kerken zijn terug van weggeweest. Ze verdwenen een beetje van de radar omdat het niet echt neutrale locaties voor verkiezingen zouden zijn, maar in coronatijden blijken kerken de ideale stemlocatie te zijn. In Apeldoorn kunnen bewoners hun stem uitbrengen in theater Orpheus en het Omnisport centrum. De Koepelgevangenis, Musis Sacrum en het Nederlands Watermuseum springen er in Arnhem uit als afwijkende plekken om te stemmen.