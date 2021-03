Speelgoedbank door actie van Alexander (11)

“Ik denk dat de hoeveelheid iedereen overweldigd heeft”, zegt moeder Diane Westland, die haar zoon de afgelopen maanden meer dan tweeduizend cadeaus zag inzamelen met een kraampje bij hun huis in Terborg. “De cadeaus zijn naar ruim vierhonderd kinderen gegaan, ook op hele bijzondere plekken.” Zo ging schoolmateriaal richting de vluchtelingenschool in Zutphen en zijn een aantal cadeaus naar de daklozenopvang gebracht. “We hebben kinderen in moeilijke situaties op allerlei plekken kunnen vinden”, legt de moeder uit. “Dat is heel dankbaar werk.”



Niet alle ingezamelde presentjes hebben al een thuis gekregen, daarom creëert Mini Manna nu een speciale speelgoedbank in de locatie in Ulft. “We kunnen hier zeker honderdvijftig kinderen blij mee maken”, zegt bedrijfsleidster Margreeth Flokstra over de aangeleverde spullen. “We gaan ook een deel naar Doetinchem, waar we zeker tweehonderd kinderen blij kunnen maken. Het is overweldigend.” Alle kinderen waarvan de ouders een pasje van de Mini Manna-supermarkt hebben, kunnen bij feestelijke gelegenheden een cadeau afhalen.



Volgend jaar nog grotere actie

Het huis van Alexander in Terborg puilde de afgelopen tijd uit door de actie. Toch wil de elfjarige volgend jaar doorgaan, mét hulp van anderen. “Dit was misschien wel een klein beetje teveel voor een jongen van elf en zijn papa en mama, dus we gaan mensen zoeken die kunnen helpen”, aldus Westland. Alexander zelf heeft er zin in: “We gaan proberen het groter te maken”, zegt de elfjarige. “We gaan vrijwilligers vragen of ze hetzelfde willen doen als nog zodat we meer kinderen kunnen bereiken.”





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: