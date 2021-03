Volle voetbalvelden, maar samen sporten in het park mag niet: 'Oneerlijk'

Soeteman staat te popelen om weer groepslessen te geven in het Calisthenics & Freerun Park in zijn stad. "Dit is nota bene aangelegd om te kunnen sporten." Maar dat mag nu niet.

Openbare ruimte

De crux is dat de sportlessen van Soeteman op openbare ruimte gegeven worden en daarvoor geldt de verruiming van buitensporten strikt genomen niet. "Sporten mag alleen met het eigen team binnen de eigen club", stelt de Rijksoverheid. "Op sportaccommodaties", specificeert NOC*NSF.

"Stadsparken, grasveldjes, Cruyff Courts, basketbalveldjes en ook de calisthenics toestellen in het parkje aan de Nobelweg waar de Goaltrainers (het sportbedrijf van Soeteman red.) regelmatig trainen vallen hier dus niet onder", schijft de gemeente Wageningen in een reactie aan Omroep Gelderland. Waar op de velden van sportclubs sinds afgelopen woensdag dus weer volop getraind wordt, blijven de openbare parken, zelfs als ze gemaakt zijn om te sporten, dus leeg voor groepslessen.

'Nuance is ver te zoeken'

Soeteman, die een paar weken geleden nog schaakte in een ijswak, vindt het een gemiste kans. "Veel jongeren zitten hele dagen achter de computer, voor hen wil je wat betekenen", zegt hij. "De nuance is ver te zoeken. De snoepwinkel en de slijterij zijn al maanden open en samen sporten, wat gezond is, wordt nog belemmerd."

Hij vertelt verder dat de gemeente lange tijd 'vaag' is gebleven over of hij wel of niet in groepsverband in het parkje mocht sporten. Pas na vragen van Omroep Gelderland kwam er echt duidelijkheid voor hem. Soeteman roept het kabinet op ook zijn tak van sport, samen in parken of andere openbare plaatsen, weer toe te staan voor iedereen van 26 jaar of jonger. "Laten we de publieke ruimtes en de sportaccommodaties gelijk trekken."

Uitleg verschilt

Overigens zou in sommige gemeenten georganiseerd sporten in parken wél worden toegestaan. "Per veiligheidsregio verschilt de uitleg van de kabinetsregels een beetje", zegt een woordvoerder van sportkoepel NOC*NSF na vragen van Omroep Gelderland.

