Doktersassistente Erlinde ziet dat haar werk belangrijker is geworden door corona

Alweer tien jaar is Erlinde Wilbrink doktersassistente. De afgelopen acht jaar werkt zij voor Huisartsenpraktijk Peters in Beekbergen. Ze ziet dat haar werk door corona belangrijker is geworden.

"Nu moet alles op afstand, bijna alles gaat per telefoon. Dat betekent dat ik heel goed luister naar wat mensen zeggen", legt Erlinde uit op de Dag van de Doktersassistent. "En ja dan heb ik altijd ook vragen voor de beller. Soms vragen mensen juist aan mij waarom ik zoveel van ze wil weten. Dan leg ik uit dat wij alleen daardoor nog zoveel mogelijk op maat kunnen helpen."

In de oude situatie - voor de coronacrisis - kon je mensen tijdens een gesprek in de ogen kijken, zegt de doktersassistente. "Dat is altijd makkelijker. Maar door corona is dat nu helaas even anders. Maar daardoor is dat eerste contact door doktersassistentes via de telefoon wel belangrijker geworden", benadrukt ze.

'Dit werk hoort bij mij'

Erlinde is er voor zo'n 3000 mensen in het dorp en de wijde omgeving. "Meestal ben ik de eerste die mensen spreken. Het geeft een goed gevoel als ik samen met een beller kan bepalen hoe hij of zij het beste geholpen kan worden. Dat directe contact met mensen vind ik heerlijk aan mijn werk. Ja, het moet bij je passen maar volgens mij hoort dit gewoon bij mij."

Hoewel Erlinde haar roots in Rotterdam heeft, is zo senang in Beekbergen dat zij daar in haar werk wil doorgroeien. Ook omdat zij in de Beekbergse huisartsenpraktijk een stap in haar carrière kan zetten.

"Ik hoef nog maar een half jaartje en dan heb ik een hbo-studie afgerond. Dan kan ik hier praktijkbegeleider worden. Dan zal ik nog meer contact met patiënten hebben omdat het dan bij mijn taken hoort om mensen met speciale behandelingen te begeleiden."

Verslaggever Hans de Herdt zocht Erlinde Wilbrink op:

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een verhaal en dat laten we graag zien.