Huisarts vaccineert straks zij aan zij met GGD-medewerker in prikstraat

Huisartsen in Gelderland beginnen volgende week met vaccineren tegen corona en staan daarbij soms letterlijk zij aan zij met de GGD-medewerkers in de GGD-prikstraat. Maar waarom kan de GGD die prikken dan niet zetten?

Gelderse huisartsen vaccineren de 60- tot 64-jarigen, mensen met extreem overgewicht en mensen met Down met het AstraZeneca-vaccin. Vanwege de anderhalvemeterregel kiezen huisartsen vaak locaties buiten de eigen praktijk om de prikken te zetten en soms is dat ook de prikstraat van de GGD. In diezelfde prikstraat vaccineren ook de GGD's al langer met het AstraZeneca-vaccin.

Je kan je daarom afvragen waarom de GGD die prik dan niet kan zetten, zodat de huisarts zijn eigen zorgtaken kan blijven doen. Zeker omdat de GGD's vaak aangeven meer te kunnen vaccineren, maar niet genoeg vaccins hebben.

Typerend

"Daar was bij ons ook discussie over, maar kennelijk heeft de GGD daar te weinig personeel voor", zegt de Edese huisarts Claire Crans en bestuurslid van de Huisartsenkring Gelderse Vallei. "Het is wel weer typerend van hoe de vaccinatiestrategie gaat, maar vanuit het ministerie van Volksgezondheid is het nog steeds de bedoeling dat wij ook een rol spelen."

Het ministerie ziet er echter geen kwaad in. "Als huisartsen gebruikmaken van de faciliteiten van de GGD, dan is daar toch niks mis mee?" Zo ziet GGD Gelderland-Midden het ook. "Als we toch een vaccinatielocatie ergens openen, nemen we contact op met de huisartsen: als je wil, ben je welkom. Het is een win-winsituatie, want dan hebben wij ook een extra arts op locatie als we even overlopen. We zitten natuurlijk maar op een beperkt aantal plekken, dus zo'n samenwerking kan niet overal. En uiteindelijk is landelijk bepaald wie wie vaccineert."

Meer flexibiliteit

Dat de huisartsen en de GGD allebei zouden gaan vaccineren, stond al voor de zomer vast, zegt een woordvoerder van het RIVM. "Dan heb je meer flexibiliteit. Huisartsen kunnen we inzetten voor ingewikkelde groepen, zoals mensen met Down of met obesitas. Die kunnen zij selecteren uit hun patiëntenbestand, wij niet. Maar inderdaad, die groep van 60-64 jaar had ook via ons gekund."

De 'overcapaciteit', dat zowel de GGD als de huisartsen nu meer zouden kunnen prikken dan ze doen, was juist de bedoeling, vult het RIVM aan. "Huisartsen kunnen nu ook ervaring opdoen bij het bestellen en de logistiek. Zeker als we straks naar grotere hoeveelheden gaan - misschien wel 2,5 miljoen prikken per week in april - dan hebben we echt verschillende partijen nodig."

Laagdrempelig

De Landelijke Huisartsen Vereniging ziet bovendien voordelen in de laagdrempeligheid van de huisarts. "Het helpt voor bepaalde groepen dat het dichtbij is. Dat is beter voor vaccinatiegraad (het aantal mensen dat gevaccineerd is, red.)."

