Het hondje van Joël heeft bijna 10.000 volgers op Instagram

"Simba, zit stil." Joël is met Simba naar een veldje vlak bij zijn huis gelopen, in Wezep. Een goede foto maken van de hond blijkt nog erg lastig. "Jij bent erbij, jij bent onbekend. Daar wordt hij druk van", zegt Joël.

Simba wordt eind van deze maand één jaar. 11 maanden geleden kwam hij bij de familie Oosterwijk. Joël maakte gelijk een Instagrampagina aan. "Als een soort fotoboek voor later", zegt hij. Al hoopte hij stiekem wel dat het populair zou worden. "Influencers hebben ook een Insta-account voor hun huisdier", weet de 13-jarige.

Allerlei gesponsorde producten

En populair werd het. "Na een weekje hadden we al duizend volgers ofzo. Dat ging echt heel snel", blikt Joël terug. En met die populariteit kwamen ook sponsoren. "We krijgen van alles thuisgestuurd, van hondenvoer tot halsbanden of tekeningen van Simba. Maar we hebben ook wel eens hondenbier gekregen. Dat vond hij erg lekker." Af en toe plaatst hij een foto met zo'n gesponsord product op Instagram. "Maar de gewone foto's worden wel meer geliket."

Simba heeft volgers over de hele wereld.

De meeste reacties kwamen binnen toen Simba een pootje gebroken had. "Toen wenste iedereen hem beterschap, in allerlei talen." Want Simba heeft volgers over de hele wereld. "Veel in Europa, maar ook bijvoorbeeld in Amerika."

Het hondje is ondertussen lekker aan het ravotten met een oude voetbal. "Het is een bordercollie, met heel veel energie", lacht Joël terwijl hij de bal wegtrapt en wat foto's maakt. "En thuis is hij erg gezellig."

Een tot twee uur per dag

Op dit moment heeft Simba 9.500 volgers, maar dat zullen er binnenkort waarschijnlijk 10.000 worden. Joël is er maar druk mee. "Je moet echt wel twee of drie keer per week iets posten en de goede hashtags gebruiken. Ik ben er een of twee uur per dag mee bezig."

Joël en de hond krijgen van alles gesponsord, waaronder deze tekening. Foto: Omroep Gelderland

De familie heeft dankzij de sponsors nog nooit zelf hondenvoer hoeven kopen. Verder krijgt Joël er echter niet voor betaald. Daarvoor heeft hij iets anders bedacht. "Ik wil een hondenuitlaatservice beginnen hier in Wezep. Veel mensen hebben afgelopen jaar een hond gekocht, maar niet iedereen heeft de tijd om die elke keer uit te laten. Daar kan ik wat geld mee verdienen."

Eenmaal thuis gaat Joël gelijk achter de laptop zitten. "De meeste foto's zijn mislukt. Van de honderd houd ik er nu misschien twee over. Die gaan vandaag of morgen op Instagram."