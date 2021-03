Gamen in het ziekenhuisbed als voorbereiding op operatie

Door een speciale VR-bril op te zetten komen patiënten in een virtueel ziekenhuis terecht. Op die manier zien ze letterlijk wat hen straks te wachten staat. Ze krijgen uitleg en beantwoorden quizvragen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De belangrijke ruimtes van het ziekenhuis zijn gevisualiseerd, zoals: de receptie, de patiëntkamer, de operatiekamer en de uitslaapkamer.

Eindexamenopdracht studenten

Stijn Hendriks (20) en Suze Keultjes (27), studenten Game Development aan het Technova College in Ede hebben het virtual reality-spel ontwikkeld. "We hebben er tien weken lang vijf dagen per week aan gewerkt", vertelt Stijn. Het was hun eindexamenopdracht, waar ze een dikke 9,4 voor kregen.

Ze zijn blij dat ze met hun VR-spel jonge patiënten kunnen helpen. "Ik vind het heel erg vet", zegt Suze. "Ik had niet verwacht dat mijn examenproject hiervoor gebruikt zou worden." Stijn vindt het ook geweldig. "Omdat je patiënten hopelijk echt helpt bij hun toekomstige opname. Dat geeft een goed gevoel."

Interactief

Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede zocht al langer naar een manier om tieners in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar op een interactieve manier voor te bereiden op hun operatie, vertelt medisch pedagogisch zorgverlener Margriet Adamse. Ze is blij dat het nu zover is.

Voor zover bekend is Ziekenhuis Gelderse Vallei het eerste Gelderse ziekenhuis in Nederland dat de VR-techniek op deze manier toepast.