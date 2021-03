Doetinchem trekt beurs voor coronasteun

“Het water staat sommige organisaties en ondernemers tot aan de lippen, ondanks alle extra maatregelen", laat wethouder Henk Bulten weten. "Als gemeente proberen we een extra steuntje in de rug te geven. Het is misschien voor sommigen een druppel op een gloeiende plaat, maar voor anderen de extra steun die nodig is om deze crisis door te komen." Verenigingen die in financiële problemen zitten door corona kunnen bij de gemeente aan blijven kloppen voor extra hulp, deze bestaat uit een eenmalige gift van 250 euro, of een subsidie als er een groter gat in de begroting zit.



Ondernemers kunnen uitstel krijgen van lokale belastingen. Daarnaast mag de horeca komende zomer de terrassen uitbreiden en betaalt men geen terrasbelasting. Voor de eenmalige gift voor maatschappelijke organisaties stelt de gemeente in totaal maximaal vijftigduizend euro beschikbaar. De actie van horecaondernemers vorige week heeft voeten in de aarde gezet: de gemeente ‘investeert’ nog eens negentigduizend euro door de terrasbelasting niet in rekening te brengen, los van het uitstellen van betaling van lokale belastingen en huur.



'Een stap in de goede richting'

"Geweldig, we zijn heel blij met de steun van de gemeente, het is zeker een stap in de goede richting", vindt Robby Welling, voorzitter van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Hij deed vorige week mee aan de actie om de terrassen open te houden. Toch is de actie ondanks de steun van de gemeente voor hem niet geslaagd: "Wij willen steun vanuit de overheid, op landelijk niveau. Als we honderd procent dicht moeten willen we ook honderd procent vergoeding, dat is niet het geval nu."



Op donderdag 25 maart stelt de gemeenteraad de definitieve invulling van de regelingen vast.





