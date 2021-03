Plannen voor bosbegraafplaats met weinig gejuich ontvangen: 'Geen andere optie'

"We zijn al jaren bezig om te kijken hoe we het onderhoud dat nodig is kunnen betalen", vertelt Derk Jan Verstand van de stichting. "Onderhoud is duur, we moeten door de droogte behoorlijk wat onderhoud plegen en daarvoor hebben we geld nodig." De oplossing is volgens Verstand een Bosbegraafplaats die Justine gaat heten.

Zestig jaar onderhoud natuur

Op de Kalenberg zou ruimte moeten komen voor 750 graven. Met de opbrengsten van de verkoop van de graven voor 5000 euro per stuk zou de natuur voor zestig jaar onderhouden kunnen worden. Het college van burgemeester en wethouders wil inmiddels meewerken aan de plannen.

De buurt is echter fel tegen: "Het kan wel bosbegraafplaats heten, maar het blijft een begraafplaats. Er komen rouwstoeten, er komen lijkwagens en er komen rouwenden. En daar waar je voor je plezier gaat wandelen, wil je dat niet. Het gebied gaat iets sombers krijgen", zegt Dorien van der Horst. Samen met buurman Eric Oonk heeft ze actiegroep Red de Kalenberg! opgericht. Een petitie onder inwoners van Barchem is ruim 300 keer ondertekend.

Zijn andere inkomsten mogelijk?

Beide partijen hebben eigenlijk hetzelfde doel: de natuur op de Kalenberg moet goed onderhouden worden. De weg ernaar toe is echter anders. De tegenstanders snappen dat onderhoud geld kost en daarom hopen ze dat er andere manieren zijn om de berg te onderhouden. "Misschien kunnen we met de inzet van extra vrijwilligers geld besparen of zijn er fondsen beschikbaar waar we gebruik van kunnen", zegt Van der Horst.

Pannenkoekenboerderij mag niet

De Stichting Beheer Landgoed Kalenberg, geeft de tegenstanders de ruimte, maar zet de plannen wel door. "Wij hebben al van alles geprobeerd om extra inkomsten te genereren, maar we mogen hier gewoon niet zoveel. We mogen hier geen pannenkoekenboerderij bouwen."

De gemeenteraad van Lochem moet uiteindelijk een besluit nemen over de plannen. Het komt deze maand op de agenda.

Geldproblemen bij kastelen

