Waarom Ajax in de bekerfinale kansloos is tegen Vitesse

In de competitie heeft Vitesse in de meeste gevallen weinig in de melk te brokkelen tegen de Amsterdammers. Van de meer dan 75 onderlinge ontmoetingen in de competitie wonnen de Arnhemmers er maar 21. In de bekercompetitie is de Gelderse ploeg veel kansrijker. Tot nu toe won Ajax er 3 en Vitesse 2; alle reden dus voor de Arnhemmers om die stand op 18 april gelijk te trekken.

Vitesse is trouwens weer aan de beurt om te winnen in de bekerclash. De vorige confrontatie ging naar de Ajacieden (3-0) en die van daarvoor (2014/2015) werd een prooi voor de Arnhemmers: Bertrand Traoré, clubtopscorer in Arnhem in dat seizoen, maakte twee treffers. In totaal maakte de speler uit Burkina Faso dat seizoen 16 doelpunten voor Vitesse, 13 in de competitie en 3 in de beker.

Traoré en Machlas

Traoré kwam ook voor de Amsterdammers uit. De aanvaller schopte er voor Ajax slechts negen in. Met een beetje chauvinisme zou je mogen concluderen dat Traoré zich lekkerder voelde in geel-swert. Dat zou je ook zeggen van de spits die in de volgende alinea's aan bod komt.

In het beste Vitessejaar in de geschiedenis van de Arnhemmers in de eredivisie (we gaan terug naar 1997/1998) leverde de ploeg de Europese topscorer in de persoon van Nikos Machlas. Hij maakte 34 goals, Machlas mocht ervoor de Gouden Schoen ophalen. Bij Vitesse was Henk ten Cate toen hoofdtrainer. Over hem zo direct meer.

De inmiddels 47-jarige aanvaller van het eiland Kreta werd na zijn succes in Arnhem door Ajax opgepikt, waar hij totaal tot 38 treffers kwam. Daarvoor had Machlas wel drie seizoenen nodig. Tel je zijn goals in drie jaar Arnhem bij elkaar op, kom je op zestig doelpunten in de competitie; alle competities bij elkaar opgeteld maakte Machlas er voor de Arnhemmers zeventig.

Een van de meest historische wedstrijden in mijn carrière

Over ballen in het net gesproken, de Arnhemse vier op de dag voor Kerstmis 2006 zullen de Vitessefans zich tot in lengte van jaren herinneren. Vitesse bond Ajax in de competitie dat seizoen op eigen veld met 4-2 (na een 2-0 achterstand) in de slotfase aan de zegekar. Het bracht Vitessetrainer Aad de Mos (ook hij was ooit werknemer in Amsterdam, maar werd er in 1985 op de keien gezet) in extase. "Een van de meest historische wedstrijden in mijn carrière", zou De Mos later zeggen.

Misschien dat De Mos zichzelf iets te veel krediet toe-eigent over de Arnhemse zege, maar tegen de NOS zei hij vier jaar geleden, toen beide teams met een 2-0 voorsprong voor Ajax gingen rusten: "Ik kreeg een ingeving om de ploeg nog eens op te peppen. Ook omdat ik had gezien dat Ajax-coach Henk ten Cate (daar is Ten Cate weer, hvv) niet eens in de kleedkamer was. Die stond op de gang een sjekkie te roken..."

Dak eraf in Arnhem

Voor Ajax leek aanvankelijk ook geen vuiltje aan de lucht, maar de Arnhemmers gaven niet op en kwamen terug tot 2-2 via Danko Lazovic en Mads Junker. Toen Ajacied Gabri twintig minuten voor tijd een rode kaart kreeg, gaf Vitesse alles en haalde de ploeg de trekker over via Fred Benson vlak voor tijd en ook nog Youssouf Hersi. Saillante details: Hersi was zijn profcarrière bij Ajax begonnen in 2000 en Benson had in de jeugd van Ajax gespeeld.

In stadion GelreDome ging 24 december 2006 het dak eraf. De Mos: "Ja, dat zorgde voor een enorme ontlading in het stadion, bij de spelers en niet te vergeten bij mijzelf." Na de 3-2 van Benson was de coach zijn pupil in de armen gevlogen. En na het eindsignaal ging De Mos als een kind op een hobbelpaard en springend tekeer.

Op de slotdag van de competitie werd duidelijk waarom de 4-2 in Arnhem desastreus bleek voor de Amsterdammers: PSV werd landskampioen omdat de Eindhovense ploeg één doelpunt meer had gemaakt.

Wat heeft dit met 18 april te maken? Helemaal niets. Maar de Arnhemse club heeft niets te verliezen die dag in De Kuip. Ajax is recordhouder met 19 gewonnen KNVB-bekers. Vitesse kan met winst op de tweede eindzege komen na 2017. Daarmee staan de Arnhemmers dan naast FC Wageningen met ook twee Gelderse bekeroverwinningen.

Die eerste bekerwinst voor Vitesse was trouwens in Rotterdam, ook in De Kuip. Daar staan de Arnhemmers dus volgende maand weer. Wat kan er misgaan?

Hup geel-swert!

