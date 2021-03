Ingegraven zeecontainer gevonden in Tiel, mogelijk gebruikt voor hennepkwekerij

De politie ontdekte de ingegraven zeecontainer langs de Zandwijkseveldweg. Dit is een doodlopende weg naast de A15, net voor de afslag Tiel in de richting Rotterdam.

De container is ingegraven in een soort zandopslag en is grotendeels volgelopen met water. Achterin stonden nog wat stellingen, waardoor de politie vermoedt dat het er een hennepkwekerij in heeft gezeten.

Waarschijnlijk is de container al lange tijd niet meer in gebruik. Hoe de zeecontainer daar terecht is gekomen is nog onduidelijk.