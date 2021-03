Gelderse huisartsen beginnen volgende week met vaccineren

Gelderse 63- en 64-jarigen, mensen met Down en mensen met overgewicht kunnen vanaf volgende week een prik tegen corona verwachten. Huisartsen in onze provincie krijgen dan eindelijk het vaccin geleverd waarmee ze deze doelgroepen mogen inenten.

De levering van het AstraZeneca-vaccin was vertraagd, omdat de fabrikant tijdelijk geen vaccins bezorgde aan Nederland. Terwijl er in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg al geprikt werd, moest Gelderland daardoor langer wachten.

Nu is Gelderland de volgende provincie die toch aan de beurt is, bevestigt het RIVM. Huisartsen kunnen het vaccin bestellen en krijgen het dinsdag en woensdag geleverd. Wanneer er precies geprikt wordt, bepaalt elke huisarts zelf. "Wij beginnen waarschijnlijk woensdag", vertelt huisarts Claire Crans uit Ede.

62-jarigen op de reservelijst

In eerste instantie worden mensen uit het geboortejaar 1956 en 1957, mensen met Down en mensen met overgewicht (een bmi hoger dan 40) uitgenodigd. Ook het praktijkpersoneel van de huisarts mag worden ingeënt.

"Dan kan er nog wat overblijven en daarvoor hebben we een reservelijst. Volgens de richtlijn bellen we dan eerst de 62-jarigen. Er komen zo'n 10 of 11 vaccins uit een flesje en als een ampul is aangebroken, moet je het binnen een paar uur opmaken. Want het uitgangspunt is: het moet op."

Niet een dagje later

Dat er meerdere vaccins uit één flesje komen, is meteen ook de reden waarom patiënten echt op de dag van de uitnodiging moeten komen. Crans: "Als je niet kan, kan je niet even een dagje later komen, zoals bij de griepprik. Die komt in losse spuiten en dan kan dat, maar van dit vaccin kan je niet even een flesje openmaken voor één persoon. Dan houd je meteen negen vaccins over."

Zie ook: Inmiddels wordt met drie vaccins geprikt: 'Het is check, check, dubbelcheck'