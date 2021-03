Zorggroep wegens geldproblemen niet in sportcomplex Druten: 'Gemiste kans'

Er komt een splinternieuw sportcomplex in Druten. Het kost de gemeente zo’n 19 miljoen euro om te bouwen, maar volgens de lokale politiek is die forse investering ook wel echt nodig. Inwoners moeten het nu namelijk doen met sporthal De Heuvel: een versoberd, onveilig pand dat slecht bereikbaar is. Vanaf januari 2024 wordt dat gebouw vervangen door het nieuwe complex, met ruimte voor verenigingen, een zwembad en verschillende gymzalen.

Ook de Drutense zorginstelling ‘s Heeren Loo zou gebruik gaan maken van de voorzieningen, maar dat gaat nu niet door. De organisatie kampt met financiële problemen en vindt het niet verstandig om geld neer te tellen voor een plekje op het sportpark.

‘Gemiste kans’

De instelling biedt zorg voor mensen met een beperking, een taak die ze naar eigen zeggen steeds minder effectief uit kan voeren. Toenemende bezuinigingen in de sector komen hard aan.

“Zo is de vergoeding van vervoerskosten onlangs gehalveerd. Daarnaast is er in Nederland bezuinigd op alle zorgtarieven”, weet David van Leeuwen, regiodirecteur van ‘s Heeren Loo. “Die extra kosten drukken op onze begroting voor het personeel. Dat gaat ten koste van de kwaliteit.” Daarom zit het er volgens hem nu niet in om gebruik te maken van het sportcomplex. “De deelname is financieel zo ingrijpend dat we ons terugtrekken.”

De gemeente is teleurgesteld met het besluit. Een gemiste kans, noemt wethouder Willy Brink het. “Ik heb begrip voor het standpunt, maar het is jammer dat zo’n prachtig plan nu in de kiem wordt gesmoord.”

Tijdens de ontwerpfase van het sportpark is er rekening gehouden met de wensen van ‘s Heeren Loo. Op verzoek van de zorginstelling zijn er speciale voorzieningen voor mensen met een beperking toegevoegd, zoals aparte kleedkamers, douches en tilliften. Die worden nu uit de plannen geschrapt.

‘Iedereen blijft welkom’

Desondanks verwacht Brink geen vertraging in de bouw. En als de zorggroep zou willen, kan ze altijd gebruik blijven maken van het sportcomplex. “Als je een grote groep van mensen met een beperking begeleidt, zijn die extra voorzieningen nodig. Op individueel niveau verandert er dus weinig. Maar je hebt één keer de kans om die speciale investeringen te doen, dat is tijdens de ontwerpfase. Staat het pand er straks, dan wordt dat een stuk moeilijker. Als het überhaupt nog kan.”

Verder denkt de wethouder dat cliënten in veel mindere mate gebruik zullen maken van het complex, omdat de samenwerking met ‘s Heeren Loo nu wegvalt. “Dat wil niet zeggen dat het straks niet meer toegankelijk is voor mensen met een beperking. Iedereen blijft welkom.”

