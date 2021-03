Gorilla Gyasi bevallen in Apenheul en dat is een mooie mijlpaal

In de Apenheul in Apeldoorn is gorilla Gyasi bevallen. Apenheul bestaat dit jaar 50 jaar en dit is het 50e gorillajong dat er is geboren. Het is nog niet bekend welk geslacht de gorillababy heeft.

Het is het tweede jong van Gyasi en de eerste nakomeling van zilverrug Bao Bao, die twee jaar geleden naar de Apenheul kwam om voor nageslacht te zorgen. Het maakt onderdeel uit van het Europees fokprogramma voor gorilla's om deze bedreigde dierensoort in dierentuinen in stand te houden.

'Kroon op ons werk'

"We zijn heel blij dat er een gezonde gorilla geboren is. Het was erg spannend of Bao Bao de juiste leider van de groep kon worden en hij had ook nog nooit gepaard. Stap voor stap hebben wij hem laten wennen en dat er nu een gezonde baby is geboren is de kroon op ons werk", zegt Raoul Michon dierverzorger van Apenheul.

Apenheul heeft een rijke geschiedenis wat betreft gorilla’s. Al in 1976 waren de eerste gorilla’s in het apenpark zichtbaar voor publiek.

Naamverkiezing

Het gorillajong in Apenheul heeft nog geen naam. In het voorjaar, wanneer ook het geslacht bekend is, wordt er een wedstrijd gestart waarbij het park op zoek gaat naar een Afrikaanse naam.

Apenheul is tijdens de winter gesloten. Het park hoopt in verband met de coronamaatregelen eind maart open te mogen. Gyasi en haar baby zijn dan te zien voor bezoekers.