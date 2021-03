Laagst betaalde werknemers krijgen loonsverhoging van gemeente Nijmegen

Het gaat in Nijmegen om 19 vaste medewerkers en 24 mensen die via payroll voor de gemeente werken.

De SP in Nijmegen strijdt al sinds deze zomer voor verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Het college zag aanvankelijk weinig juridische mogelijkheden, maar gaat nu met vakbonden in gesprek om te onderzoeken wat er wel mogelijk is. Volgens SP-raadslid Maarten Sweep zijn die mogelijkheden er zeker: "Het is maar net aan welke jurist je het vraagt. Uiteindelijk gaat het om politieke wil."

Landelijke lobby

De gemeenteraad heeft ook afgesproken om landelijk te gaan lobbyen voor hogere beloning.

Sweep: "Nijmegen moet voorop lopen bij het betalen van een degelijk minimumloon. En dat begint bij zelf het goede voorbeeld geven. Meer betalen is een keuze, ik ben ervan overtuigd dat de wethouder samen met de vakbonden een manier kan vinden waarop dit juridisch mogelijk is. Als de wil er maar is."