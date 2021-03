Flatbewoners zijn het zat; al weken geen warm water en verwarming

Het complex Vijverhorst ligt in de wijk Meijhorst in het stadsdeel Dukenburg. Het heeft 108 appartementen, die nodig opgeknapt moesten worden. In september, vorig jaar, is woningbouwvereniging Portaal daarom gestart met de renovatie van het complex.

De werkzaamheden lopen voorspoedig, maar sinds drie maanden zitten bewoners geregeld zonder warm water en verwarming. Ze zijn het inmiddels zo zat, dat zij zich verenigd hebben in protestclub 'Vijverhorst in actie!'.

Lonneke Klomp heeft donderdagochtend een spandoek opgehangen samen met tientallen andere bewoners. "Sommige mensen slapen ergens anders, vooral mensen die op een hoek wonen, daar is het extra koud."

"Ik werk al een jaar thuis. Het is gewoon geen doen. Ik ontvlucht het huis ook. Ik douche bij mijn ouders in Dukenburg. Ik ben alleenstaand, maar er wonen ook gezinnen, ouderen en mensen met migratie-achtergrond."

Oude verwarmingsketel is de oorzaak

De eigenaar, woningbouwvereniging Portaal laat weten dat er voor de renovatie met iedere bewoner persoonlijk contact is geweest en is gekeken wat er aan de woning moest verbeteren. Daarna is het plan van aanpak goedgekeurd door 86 procent van de bewoners.

"De problemen met het warme water speelden overigens al langer. Die waren aanleiding om de renovatie op te starten", vertelt een woordvoerder van Portaal. Een 45 jaar oude verwarmingsketel is de oorzaak van het warmwaterprobleem, dat met name op spitsmomenten speelt. Uiterlijk in mei is de ketel vervangen en zijn de problemen opgelost, volgens Portaal.

Petitie

De bewoners kregen vorige week een brief van Portaal dat de ketel uiterlijk in mei vervangen zal zijn. Klomp vervolgt: "Tot die tijd zitten wij in de kou. En de dagen dat ze bezig zijn, hebben we helemaal geen water. Ook geen koud water. Ook krijgen we geen compensatie, maar we zijn daar wel mee bezig. We willen huurverlaging tot die tijd. Daarom hebben we een spandoek opgehangen. We hebben ons als bewoners verenigd. Op Facebook hebben we zo'n 60 leden. We willen ook langs de deur met een petitie."

Portaal geeft aan dat ze de vraag om huurverlaging of compensatie ook serieus bekijken en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.