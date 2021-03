Het duurde 31 minuten voordat de politie kwam, nieuwe aflevering van podcast 'De dood van Robert'

In de derde aflevering van de Omroep Gelderland-podcastserie 'De dood van Robert' komt het eerste onderzoek uit. Daarin geeft de politie toe dat er fouten zijn gemaakt in de 112-meldkamer. Het duurde meer dan een half uur voordat de politie kwam. Hoe kon het zo misgaan die avond? Hoe is de verwarde Robert overleden? Je hoort een spannende reconstructie. De politie zegt ook dat ze van dit incident hebben geleerd, maar wat precies?

Robert Dönnges woont in Wageningen bij de RIBW - een instelling voor begeleid wonen - als het helemaal misgaat. Hij is psychotisch en denkt dat iemand hem wil vermoorden. Die avond overlijdt hij. De politie kwam pas 31 minuten na het eerste telefoontje. In totaal wordt er zeker vijf keer 112 gebeld, door medewerkers én buren.

In het onderzoek van de politie staan een aantal 112-gesprekken uitgeschreven. Via de WOB, wet openbaar bestuur, vragen podcastmakers Ellen Kamphorst en Jenda Terpstra de overige gesprekken op. Ze krijgen een deel. Die gesprekken vormen de basis van de spannende reconstructie in deze aflevering.

'Verwarde mensen-moe'

In het onderzoek dat de politie zelf uitvoerde, geven medewerkers van de politie aan dat ze vaak voor niks gebeld worden door GGZ-instellingen: "Als politie zijn we al een jaar bezig om dit af te stemmen met de zorginstellingen. Voor elke poep en scheet bellen ze soms de politie.”

Voor de podcast wilde Omroep Gelderland graag in gesprek met de politie, om onder andere te vragen wat ze met de aanbevelingen hebben gedaan die in het rapport staan. Dat wilde de politie niet. Onderzoeker Bauke Koekkoek analyseerde enkele meldingen bij 112 vanuit GGZ-instellingen. Hij deelt in de podcast zijn bevindingen.

