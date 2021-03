Meerderheid VVD-posters Doetinchem beklad

“We zijn als fractie woest geworden, want dit gaat natuurlijk helemaal nergens over”, zegt fractievoorzitter Hans Dales van de lokale VVD, die ook burgemeester Mark Boumans op de hoogte heeft gebracht van de situatie. “We hebben dit nog nooit meegemaakt bij eerdere verkiezingen.” Onder meer de posters aan de Europaweg en Liemersweg in Doetinchem zijn beklad, terwijl ook borden in Wehl onder handen zijn genomen. Op sommige plekken zijn de VVD-borden al meerdere keren vernield. “Ze zijn zelfs bij de bordbusters in Dichteren geweest”, verzucht Dales. “Daar moet je met een ladder bij. Het lijkt wel een georganiseerd iets, maar waar het vandaan komt. Zeg het maar.”



Het bekladden en vernielen van VVD-verkiezingsposters gebeurt in heel Nederland, zoals ook in Westervoort en Putten. Dales is terughoudend met het doen van aangifte: “We willen er niet teveel op uit doen omdat dat alleen maar averechts werkt, maar we zijn wel ontstemd. En dan druk ik me nog zacht uit. Het zijn ook alleen de VVD-borden, terwijl wij heel ver van het gedachtegoed van ‘het snorretje’ afstaan. Het is heel jammer, want je steekt veel tijd in het maken van de borden.”



Geen posters meer

De VVD-fractievoorzitter was van plan om een groot campagnedoek bij zijn bedrijfspand aan de Transportweg op te hangen. “Maar dat ga ik niet meer doen”, zegt Dales. “Straks worden de ramen uit mijn pand gegooid.” Hij twijfelt om bij volgende verkiezingen als lokale partij nog met posters te gaan werken: “Maar we willen de daders ook niet belonen.”



Geen aangifte

Burgemeester Boumans van Doetinchem spreekt zijn afkeuring uit over de bekladdingen: “Of het nu een kwajongensstreek is of een weldoordachte actie; het bekladden van verkiezingsposters vind ik - net als alle andere vernielingen aan andermans eigendommen - niet kunnen.” Op dit moment wil de gemeente geen aangifte doen, mogelijk verandert dit als het bekladden niet stopt.





