Mogelijke redding voor Mechteld ten Ham

“Er is weer hoop. Die was echt weg”, zegt Houdijk die na een zoektocht vanaf vorig jaar zomer eindelijk een stip aan de horizon ziet. "Hoewel er nog helemaal niets definitief is, hebben we hoopgevende gesprekken gevoerd met de ’s-Heerenbergse ondernemer van Bergh Brandkasten. Nu is het aan ons dagelijks bestuur om de knoop door te hakken of ze het financiële risico kunnen nemen in het vertrouwen dat we niet alsnog over één of twee jaar moeten stoppen.” Dat is goed nieuws voor de stichting aangezien zij sinds vorig jaar hun vaste pand moest verlaten. Door het ontbreken van onderdak twijfelde Mechteld ten Ham hardop over hun voortbestaan, waardoor ook het gelijknamige weekend en het bekende Fluisterwoud ten einde leken.



Houdijk plaatste op Facebook een laatste wanhoopskreet, welke volgens haar leidde tot de mogelijke oplossing voor de huisvestingsproblematiek: “Het bericht werd ruim 12.000 keer bekeken. Dan zie je hoe erg Mechteld ten Ham leeft onder de Montferlandse bevolking. Uiteindelijk kwam hier ook de tip uit die ons bracht bij de mogelijke locatie.” Naast potentieel onderdak kregen Houdijk en haar medebestuursleden nog meer goed nieuws. Vrijwilligers van de stichting gaan namelijk verschillende acties op touw zetten om donateurs aan de stichting te binden.



Gemeentelijke steun

Met de inkomsten van de acties hoopt Houdijk de financiën voor langere tijd op orde te kunnen houden. Het is voor de stichting voor het eerst dat zij hun onderkomen moeten huren. Naast inkomsten van donateurs hoopt de stichting kans te maken op de financiële steunpakketten van de gemeente voor culturele instanties in Montferland die huisvestingsproblemen hebben. “Als alles rondkomt, zal ons bestuur de aanvraag bij de gemeente afronden”, zegt Houdijk.



Steun vanuit stichting Kasteelstad ‘s-Heerenberg

Ook de stichting Kasteelstad ‘s-Heerenberg is blij dat Mechteld ten Ham een mogelijk onderkomen heeft gevonden. “Het zag er slecht uit. Wij hebben met hen gekeken wat we kunnen doen om de stichting in leven te houden”, zegt woordvoerder Rob Vister. “Ik heb de financiën van Mechteld ten Ham ingezien en het gat dekken is geen probleem. Daar gaan wij bij helpen. Dus eigenlijk kan niets een nieuw onderkomen nog in de weg staan.”





