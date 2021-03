Hockeysters trainen na maanden weer samen: 'Net jonge kalveren die de wei in mogen'

"Wat een heerlijk gevoel", zegt aanvoerster Gabriëla Houben met een lach op haar gezicht. "Het zijn net jonge kalveren die het weiland weer in mogen", zegt trainer Giel Verhagen. Sinds sporten in teamverband verboden werd, tijdens de tweede lockdown, hebben de dames niet meer echt gehockeyd.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Daar heeft de conditie flink onder te lijden gehad. "We hebben onderling wel contact gehad en via de app deden we een competitie onderling, waar je bepaalde punten kon scoren als je oefeningen deed. Leuk idee, maar er gaat niets boven echt, samen trainen natuurlijk", aldus Mariska Vernooij. Ze is één van de meiden die onder de 27 jaar is.

"Je ziet de binding met de club wel achteruit gaan", zegt bestuurslid Peter Paul Biermans. "Het is vooral te merken aan het contact onderling. Je ziet elkaar niet. Je belt ook lang niet iedereen. Die binding die er normaal is op doordeweekse dagen en in het weekend, dat mis je persoonlijk. Maar de club ook. Het ligt stil."

Biermans: "Dit is echt slecht voor de club en we maken ons ook wel grote zorgen. Over de mensen, over de sport en nieuwe aanmeldingen en over sponsoren natuurlijk. De club redt zich prima, maar tegelijk verlangen we ook naar meer dan dit."

