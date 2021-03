'Dit zaakje stinkt', bewoners blijven strijden tegen bouw in Pastoriebos Voorthuizen

Harde woorden van de Voorthuizenaar, die zich samen met andere buurtbewoners heeft verenigd in Buurtcomité Behoud Pastoriebos Voorthuizen. Zij maken zich grote zorgen over de toekomst van het bosje in hun buurt.

"Het Pastoriebos is zo'n beetje de oudste plek van Voorthuizen. Het ligt naast de kerk en andere monumenten en is een veilige haven voor veel dieren. Ook staan er eeuwenoude bomen en is het ook nog eens beschermd dorpsgezicht. Waarom zou je daar aan willen zitten?", zegt Van Helden.

'Zonde'

Het bos was tot een aantal jaar geleden in handen van de Hervormde Gemeente van de naastgelegen kerk, maar zij hebben het Pastoriebos verkocht aan een projectontwikkelaar. Daar zijn ook de plannen voor het appartementencomplex met 25 woningen doorontwikkeld, met goedvinden van de gemeente. Volgens het buurtcomité zal zo'n zestig procent van het bos verloren gaan door de bouw. "Dat is echt heel erg zonde."

De bewoners voelen zich niet door de gemeente gehoord. "Wij worden nergens bij betrokken. We zijn maar lastig", zegt Van Helden. "Terwijl we toch wel recht van spreken hebben, want verschillende erfgoedverenigingen zijn het met ons eens, net zoals de gemeentelijke Monumentencommissie die zich ook tegen de bouwplannen heeft gekeerd. Het is bos is gewoon van te grote cultuurhistorische waarde."

'Bizar'

"Maar dat zat het college niet lekker, want vervolgens is de Monumentencommissie tot drie keer toe gevraagd het advies te veranderen en een positief advies te geven", gaat de Voorthuizenaar verder. "Ook heeft het college incomplete onderzoeken aangehaald en zijn ze niet open over toezeggingen die al zijn gedaan. Om maar wat te noemen." Hij noemt het 'bizar'.

Vanavond spreekt de gemeenteraad in de raadscommissie grondgebied over de procedure bij de Monumentencommissie. Van Helden hoopt dat fracties zich dan ook al uitspreken tegen de rest van het plan. "Maar als het nodig is, dan gaan we tot de Raad van State", besluit hij.

De twee betrokken wethouders van de gemeente Barneveld laten weten de bezwaren van de bewoners te kennen, maar willen op dit moment niet reageren.

