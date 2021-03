Raad Ermelo beslist: onderzoek naar drie 'hoofdpijndossiers'

Naar aanleiding van deze dossiers is er uiteindelijk een bestuurscrisis ontstaan in Ermelo waarbij voormalig burgemeester Baars uiteindelijk is opgestapt. De raad heeft toen besloten dat er een onderzoek moest komen naar een aantal dossiers.

De gemeenteraad besloot om 'maximaal' 5 dossiers te onderzoeken. Dat zijn er dus uiteindelijk drie geworden. Dat is tegen het zere been van enkele betrokken inwoners. Zij hadden liever een onderzoek gezien naar vijf dossiers. Ook is er de vrees dat er geen raadsenquête komt. Dat is het zwaarste middel wat een gemeenteraad heeft. Ambtenaren, wethouders, de oud-burgemeester en andere betrokkenen kunnen dan onder ede worden gehoord.

Om die raadsenquête heeft de gemeenteraad zelf gevraagd. Daartoe is een motie ingediend waaronder alle partijen hun handtekening hebben gezet. De commissie langlopende dossiers wil echter afwachten of het rapport een dergelijk zwaar middel rechtvaardigt.

Twijfels

Ook over het aantal te onderzoeken dossiers was binnen de commissie wat discussie laat CDA-fractievoorzitter Sarath Hamstra weten: "Wij wilden liever 5 dossiers onderzoeken in plaats van 3", zegt Hamstra daarover. "Helaas is dat een minderheidstandpunt, maar we moeten ook door. Maar als het nodig is, zouden we toch meer dossiers willen onderzoeken."

Bart van der Knaap van Burgerbelangen Ermelo is het daarmee eens: "We hebben twijfels of de 3 dossiers een volledig beeld geven. Indien zo nodig moet er extra budget komen voor 5 dossiers." Zowel het CDA als Burgerbelangen stemmen echter -net als de andere partijen- in met het voorstel.

Ronald van Veen (ChristenUnie Ermelo), een van de twee woordvoerders van de commissie waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn licht toe: "In de pers en bij belanghebbenden leeft een ander beeld dan hoe deze raad wil werken. Wij willen dat het in volledige openbaarheid plaatsvindt", zegt Van Veen."De raad kan steeds het plan van aanpak aanscherpen. De onderzoeken worden door een volledig extern bureau uitgevoerd. Welke dossiers er worden onderzocht moet worden bepaald door de burgers."

Eigen vlees

Anneke Knoppert van Progressief Ermelo geeft bijval: "Het vaststellen van dit raadsvoorstel betekent niet dat de raad zijn eigen vlees keurt of alles onder het kleed wil vegen. Samen met inwoners willen we bepalen welke onderwerpen onderzocht moeten worden door een extern bureau. Mochten de bevinden aanleiding geven, dan kan er gekozen worden voor een raadsenquête.

René Arts (Progressief Ermelo), de andere woordvoerder van de commissie zegt over het proces: "Het is voor de raad de eerste keer dat we op deze manier aan de slag gaan. We hebben er hard aan gewerkt. Of er uiteindelijk een raadsenquête plaats moet vinden, bepalen we later. Het wordt in ieder geval een hele klus voor ambtenaren en raadsleden, want het gewone werk gaat ook door."

Resultaten

De komende tijd moet bepaald worden -in overleg met de inwoners- welke drie dossiers onderzocht gaan worden. Er wordt dan gekozen voor een extern onderzoeksbureau. De resultaten moeten voor de zomer gepresenteerd worden.

Lees ook: Raadsenquête op de tocht