Drugspanden Doetinchem drie maanden dicht

De politie vond de wietkwekerij na een tip. In het pand stonden volgens de gemeente ongeveer 250 wietplanten. De kwekerij is inmiddels ontruimd. Het andere afgesloten gebouw is een gezinswoning aan de Weustenstraat. In het huis, eigendom van wooncoöperatie Sité, is meer dan zeventig gram softdrugs gevonden. De bewoner heeft volgens de gemeente de mogelijkheid gehad om een zienswijze in te dienen.



Beide panden zijn door de gemeente voor drie maanden afgesloten. "Politie en gemeente werken intensief samen in de opsporing van drugscriminaliteit. We zijn daarom zeer tevreden met dit resultaat", laat burgemeester Mark Boumans weten. "Drugscriminaliteit pakken we hard aan!"





